Кристина Асмус впервые показала нового возлюбленного — романтические кадры с Бали 0 636

Люблю!
Дата публикации: 16.02.2026
womanhit
Изображение к статье: Кристина Асмус впервые показала нового возлюбленного — романтические кадры с Бали

Кристина Асмус впервые раскрыла лицо нового бойфренда на фоне балийских пейзажей. Актриса показала романтические снимки из совместного отдыха с 41-летним кинооператором Валерием Махмудовым.

asmus23.jpg

Фото: соцсети.

asmus2.jpg

Фото: соцсети.

37-летняя Кристина Асмус, известная по фильмам вроде «Хочу замуж!», начала встречаться с Валерием Махмудовым осенью 2025 года. До этого она тщательно скрывала его лицо, публикуя только фото со спины. Теперь пара открыто наслаждается отпуском на Бали, куда отправилась вместе.

Влюбленные случайно нашли уединенный водопад во время поездки в горы. Они спустились по джунглям полчаса к каскадным потокам с чистейшей водой, бамбуковым мостикам и пышной зеленью — без единого туриста. Асмус поделилась восторгом: «Ветвистые каскадные потоки... Если бы не начало темнеть, я бы там ещё несколько часов простояла».

Валерий Махмудов работает кинооператором и ИП в сфере вещания. У него есть сын и дочь от предыдущего брака с коллегой Ольгой Бобковой.

