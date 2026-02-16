Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Молодые люди все чаще отказываются от соцсетей 0 253

Люблю!
Дата публикации: 16.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Молодые люди все чаще отказываются от соцсетей

Всё больше молодых людей отказываются от активного использования социальных сетей, предпочитая офлайн‑общение. Об этом сообщает CNBC.

В качестве примера издание приводит историю 23‑летнего аккаунт‑менеджера Мэтта Ричардса, который в 2025 году удалил со смартфона все приложения социальных сетей. Он объяснил свой поступок тем, что ленты перестали доставлять ему удовольствие: их заполнили реклама, однообразный контент, созданный с помощью ИИ, и постоянное навязывание чужого образа жизни. Ричардс отметил, что социальные сети превратились в платформу давления, где пользователю непрерывно что‑то продают.

Тенденцию подтверждают данные опроса о потребительских трендах за 2025 год. В исследовании участвовали более четырёх тысяч жителей Великобритании, и почти четверть из них за последний год удалили хотя бы одно приложение социальной сети. Среди представителей поколения зумеров этот показатель достиг почти трети.

Кроме того, анализ онлайн‑привычек 250 тысяч взрослых из более чем 50 стран (его провели Financial Times совместно с аналитической компанией GWI) показал снижение времени, проводимого в соцсетях, с 2022 года. К концу 2024 года люди от 16 лет в среднем тратили на социальные сети два часа 20 минут в день — на 10 процентов меньше, чем в 2022‑м. Самое заметное снижение наблюдалось среди подростков и людей около 20 лет.

Читайте нас также:
#молодежь #реклама #технологии #социальные сети #стиль жизни
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Морозилка под контролем: как хранить заготовки и готовые блюда
Изображение к статье: «Тормозятся» ли мысли зимой? Что такое «мозговой туман» и как его уменьшить
Изображение к статье: Секретная свадьба и разрыв связей: как молодая жена 48-летнего Бероева скрывает старых знакомых и личную жизнь
Изображение к статье: Врачи бьют тревогу: ежедневное употребление этого напитка разрушает сердце даже в малых дозах

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &
Изображение к статье: Сознательные пенсионеры собирают макулатуру. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Почему я предпочитаю готовить плов из гречки вместо риса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
В мире
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео