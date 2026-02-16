В качестве примера издание приводит историю 23‑летнего аккаунт‑менеджера Мэтта Ричардса, который в 2025 году удалил со смартфона все приложения социальных сетей. Он объяснил свой поступок тем, что ленты перестали доставлять ему удовольствие: их заполнили реклама, однообразный контент, созданный с помощью ИИ, и постоянное навязывание чужого образа жизни. Ричардс отметил, что социальные сети превратились в платформу давления, где пользователю непрерывно что‑то продают.

Тенденцию подтверждают данные опроса о потребительских трендах за 2025 год. В исследовании участвовали более четырёх тысяч жителей Великобритании, и почти четверть из них за последний год удалили хотя бы одно приложение социальной сети. Среди представителей поколения зумеров этот показатель достиг почти трети.

Кроме того, анализ онлайн‑привычек 250 тысяч взрослых из более чем 50 стран (его провели Financial Times совместно с аналитической компанией GWI) показал снижение времени, проводимого в соцсетях, с 2022 года. К концу 2024 года люди от 16 лет в среднем тратили на социальные сети два часа 20 минут в день — на 10 процентов меньше, чем в 2022‑м. Самое заметное снижение наблюдалось среди подростков и людей около 20 лет.