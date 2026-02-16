Baltijas balss logotype
От полоски до этно: какие свитеры носить этой весной

Люблю!
Дата публикации: 16.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: От полоски до этно: какие свитеры носить этой весной

Весна 2026 года обещает быть богатой на модные решения в трикотаже: от обновлённых классических полосок до выразительных этно-узоров. Лёгкие кардиганы и укороченные модели — в центре внимания стилистов и fashion-экспертов, которые уже дают рекомендации, как гармонично сочетать такие вещи в повседневных образах.

С приходом тёплого сезона в 2026 году трикотаж выходит на новый уровень: стилисты советуют обновлять гардероб не только за счёт ярких цветов и фактур, но и за счёт формы и длины изделий. Среди ключевых тенденций — полосатые свитеры в морском стиле, которые дизайнеры интерпретируют в новых контрастных сочетаниях, таких как молочный с графитом или карамель с кремовым. Такие модели легко комбинировать с денимом, молочными брюками или юбками миди, а дополнить образ помогут лоферы, кеды или балетки.

061_content.jpg

Пастельные кардиганы в оттенках пудры, сливочного или небесно-голубого становятся ключевым элементом городской весенней моды. Их можно носить как с джинсами для расслабленного образа, так и поверх шелкового платья на вечер или с костюмными брюками — для делового лука.

Укороченные свитеры в чистых, нейтральных тонах — от молочного до карамельного — также составляют важную часть сезонных трендов. Они подчёркивают талию и отлично смотрятся в многослойных образах с высокими джинсами, брюками или юбками различных длин.

Объёмные модели остаются популярными, но теперь с упором на лёгкость: тонкая шерсть, хлопок и кашемир-микс создают уют без перегрузки образа. Их рекомендуют сочетать с узкими низами — леггинсами, прямыми джинсами или карандашной юбкой, при необходимости частично заправляя вперёд для визуального удлинения силуэта.

058_content.jpg

Отдельным трендом весны называют этно-свитеры с жаккардом, яркими орнаментами и сложной цветной вязкой. Такие вещи, вдохновлённые народной эстетикой, в этом сезоне активно обыгрываются в одежде как способ выразить индивидуальность, сочетаясь с базовыми элементами гардероба — прямыми джинсами, кожаными брюками или однотонными юбками.

070_content.jpg

Модная пресса и зарубежные fashion-гиды подтверждают общий тренд сезона: трикотаж весны 2026 выходит за рамки классики, предлагая текстурные детали, выразительные узоры и разнообразие силуэтов, от классических до современных интерпретаций в стиле street-chic.

...Сезон весна-лето-2026 привносит в мир моды новый взгляд на свитеры: функциональные, выразительные и легко интегрируемые в разные стили. От полоски и пастели до этно-мотивов — актуальные модели предлагают множество способов обновить гардероб и создать свежие, стильные образы.

#мода #стиль #мода советы стиль
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео