Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

От ритуалов до открытых вопросов: психология близости в паре 0 138

Люблю!
Дата публикации: 16.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: От ритуалов до открытых вопросов: психология близости в паре
ФОТО: depositphotos

Поддержание близости в длительных отношениях — одна из главных задач для пар, стремящихся сохранить тепло и взаимопонимание. Семейные психологи делятся практиками, которые помогают укрепить эмоциональную связь, развить доверие и оживить чувство партнёрства.

По словам семейного и детско-родительского психолога Юлии Кривицкой, даже в стабильных парах порой возникает отчуждение: партнёры привыкают к ролям «супруг/супруга» или «родитель» и забывают смотреть друг на друга как на любимого человека. Чтобы восстановить близость, эксперты предлагают ряд практик, направленных на эмоциональную и телесную связь.

Одна из таких практик — вспоминание первых моментов влюблённости: партнёры рассказывают друг другу о начале отношений, сосредотачиваясь на эмоциях и деталях, без отвлечений и комментариев. Это помогает вернуть ощущение интереса и живого контакта.

Активное слушание — ещё один инструмент: задавая глубокие вопросы про мечты, страхи и желания, пары могут открыть новые грани внутреннего мира друг друга. Такой диалог строится без оценок и советов, только с вниманием и принятием.

Помимо словесного общения эксперты подчёркивают важность телесного внимания. Это не обязательно сексуальные контакты, а спокойные объятия, поглаживания и удерживание рук, которые возвращают чувство присутствия и поддерживают эмоциональную близость.

Практика признания уязвимости предлагает партнёрам поделиться своими слабостями, страхами или сомнениями без обсуждения и утешения со стороны. Часто само ощущение того, что вас услышали без оценок, укрепляет доверие в паре.

Совместные ежедневные ритуалы, будь то регулярные прогулки, совместное приготовление завтрака или запланированные встречи вместо повседневной рутины, также помогают укрепить чувство дуальности и команды.

Не менее важны совместные воспоминания о пройденных вместе радостях и трудностях: возвращение к прошлому как к пути, который пара прошла вместе, формирует ощущение прочности союзa.

Эксперты по отношениям также советуют парам договориться о правилах конструктивного разрешения конфликтов, чтобы избежать эскалаций и укрепить взаимное уважение, а также включать в повседневность моменты лёгкого флирта и игривости, которые возвращают чувство привлекательности друг к другу.

Совремные исследования в области психологии подчёркивают: регулярное открытое общение, качественное время вместе, выражение благодарности и участие в совместных ритуалах и активностях способствуют укреплению эмоциональной и физической близости в паре.

...Поддержание близости — это не только романтика, но и осознанная работа над отношениями. Простые, но регулярные практики — от искреннего общения до совместных ритуалов — помогают парам углубить связь, укрепить доверие и сохранить эмоциональную близость на протяжении времени.

Читайте нас также:
#отношения #семейные отношения #психология #мужчина и женщина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Морозилка под контролем: как хранить заготовки и готовые блюда
Изображение к статье: «Тормозятся» ли мысли зимой? Что такое «мозговой туман» и как его уменьшить
Изображение к статье: Секретная свадьба и разрыв связей: как молодая жена 48-летнего Бероева скрывает старых знакомых и личную жизнь
Изображение к статье: Врачи бьют тревогу: ежедневное употребление этого напитка разрушает сердце даже в малых дозах

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &
Изображение к статье: Сознательные пенсионеры собирают макулатуру. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Почему я предпочитаю готовить плов из гречки вместо риса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
В мире
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео