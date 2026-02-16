Ксения Алферова решила развеять все слухи о дочери Евдокии. Из-за того, что с момента рождения наследницу актрисы от Егора Бероева поклонники ни разу не видели, были предположения о ее возможном диагнозе.

Только после официально провозглашенных новостей о разводе Ксения решилась поделиться самым дорогим. На днях она устроила себе небольшой отпуск. Вместе с дочкой и ее подругой Алферова летала развеяться в горы, на Красную поляну. После отдыха звезда опубликовала забавное видео, на котором дурачится с дочерью в аэропорту Сочи. «Очень мне нравится с дочкой и ее подружками путешествовать! Заряжаешься девчачьей энергией! Данная физкульт-минутка состоялась в аэропорту города Сочи. Называется она: „В ожидании трансфера“. Настроение у меня было ужасное, какое-то убитое, прибитое внутри, но глядя на девчонок, вдохновилась, заразилась! Передаем вам спорт-привет! Ваши Ксюша, Дуня и София!» — подписала ролик артистка.

На видео можно было отчетливо рассмотреть длинноногую стройную брюнетку. Именно она чаще фигурировала в кадре вместе с Ксенией. Судя по фото, которые периодически всплывают в Сети, это и есть та самая «Дуня», которую Алферова зачем-то 18 лет прятала от фанатов. Не исключено, что Егор Бероев настаивал на такой скрытности. После расставания завеса тайны наконец пала, и многие выдохнули с облегчением. У артистов выросла настоящая красавица, похожая одновременно на обоих родителей. Достойное продолжение пусть уже и распавшейся пары.

«Умницы и красавицы! Будьте здоровы и счастливы», «Классные девчонки», «Грациозные красавицы», — пишут фолловеры Алферовой.