Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Тайна раскрыта: Ксения Алферова впервые показала взрослую дочь от Егора Бероева 1 1180

Люблю!
Дата публикации: 16.02.2026
womanhit
Изображение к статье: Тайна раскрыта: Ксения Алферова впервые показала взрослую дочь от Егора Бероева

Ксения Алферова решила развеять все слухи о дочери Евдокии. Из-за того, что с момента рождения наследницу актрисы от Егора Бероева поклонники ни разу не видели, были предположения о ее возможном диагнозе.

Только после официально провозглашенных новостей о разводе Ксения решилась поделиться самым дорогим. На днях она устроила себе небольшой отпуск. Вместе с дочкой и ее подругой Алферова летала развеяться в горы, на Красную поляну. После отдыха звезда опубликовала забавное видео, на котором дурачится с дочерью в аэропорту Сочи. «Очень мне нравится с дочкой и ее подружками путешествовать! Заряжаешься девчачьей энергией! Данная физкульт-минутка состоялась в аэропорту города Сочи. Называется она: „В ожидании трансфера“. Настроение у меня было ужасное, какое-то убитое, прибитое внутри, но глядя на девчонок, вдохновилась, заразилась! Передаем вам спорт-привет! Ваши Ксюша, Дуня и София!» — подписала ролик артистка.

На видео можно было отчетливо рассмотреть длинноногую стройную брюнетку. Именно она чаще фигурировала в кадре вместе с Ксенией. Судя по фото, которые периодически всплывают в Сети, это и есть та самая «Дуня», которую Алферова зачем-то 18 лет прятала от фанатов. Не исключено, что Егор Бероев настаивал на такой скрытности. После расставания завеса тайны наконец пала, и многие выдохнули с облегчением. У артистов выросла настоящая красавица, похожая одновременно на обоих родителей. Достойное продолжение пусть уже и распавшейся пары.

«Умницы и красавицы! Будьте здоровы и счастливы», «Классные девчонки», «Грациозные красавицы», — пишут фолловеры Алферовой.

Читайте нас также:
#развод #отдых #отпуск #соцсети #знаменитости #дочь
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • СС
    СЕРГЕЙ СЕРГЕЙ
    16-го февраля

    " У вас дочка? А вы и про эту дочку знаете?. Они вам и сын мешать не будут? И сын?"

    Гайдай. К/Ф " Не может быть быть " 1975г. Зощенко написал это в 20-е годы прошлого века . Гайдай снял спустя 50 лет. Прошло еш 50 - а бляди от искусства васё гордятся своими подвигами в постели.

    0
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Жир исчезает на глазах: простой проверенный способ вернёт кухне чистоту
Изображение к статье: Морозилка под контролем: как хранить заготовки и готовые блюда
Изображение к статье: «Тормозятся» ли мысли зимой? Что такое «мозговой туман» и как его уменьшить
Изображение к статье: Секретная свадьба и разрыв связей: как молодая жена 48-летнего Бероева скрывает старых знакомых и личную жизнь

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео