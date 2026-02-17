Baltijas balss logotype
Люблю!
Дата публикации: 17.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: 3 простых шага, которые помогут улучшить цвет лица за 15 минут

Тусклый цвет, отсутствие сияния, усталые черты лица: зима сурова для кожи. Но есть и хорошие новости: всего 15 минут и 3 простых шагов достаточно, чтобы вернуть коже сияние, гладкую текстуру и свежесть, в которых она так нуждается с наступлением холодов. Вот краткое руководство, как мгновенно вернуть ей сияние, даже в разгар зимы.

Мягкое отшелушивание

Зимой омертвевшие клетки кожи накапливаются быстрее, образуя тонкую пленку, которая делает цвет лица тусклым и лишает сияния. Мягкого скраба достаточно, чтобы мгновенно вернуть коже сияние. Массируй круговыми движениями, не надавливая слишком сильно: цель — не грубить, а деликатно отполировать поверхность кожи, вернув ей естественное сияние.

Быстрая маска для восстановления сияния кожи

После отшелушивания наступает время для процедуры, придающей коже сияние. Увлажняющая или осветляющая маска действует как настоящий источник света. Всего за десять минут кожа восстанавливает свою упругость, черты лица расслабляются, а цвет лица снова становится сияющим.

Быстрый массаж

Заключительный этап: стимулируй микроциркуляцию, чтобы восстановить естественный цвет кожи. Используя скребок гуаша, нефритовый ролик или просто руки, массируй кожу, скользя от центра лица к краям, затем поднимаясь к вискам. Этот мини-дренаж усиливает оксигенацию, снимает признаки усталости и дарит желанный розовый оттенок — признак того, что кожа снова «ожила».

#красота #лицо #уход за кожей
Оставить комментарий

(1)
  • П
    Процион
    17-го февраля

    Есть более быстрые и эффективные способы улучшить цвет лица, и не только лица. Возьмите флакон зелёнки, откройте его, лучше всего — зубами. Дальше всё пойдёт само собой: исчезнет тусклый цве и появится сияние, да ещё какое!

    3
    1

