Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как отличить скромность от неуверенности: тревожные сигналы 0 163

Люблю!
Дата публикации: 17.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как отличить скромность от неуверенности: тревожные сигналы

Неуверенность в себе у женщин часто маскируется под скромность или застенчивость, но на самом деле может проявляться в критике, ревности и чрезмерной заботе о внешности. Психологи отмечают, что такие комплексы редко остаются скрытыми — они влияют на поведение, общение и отношения.

1. Постоянное обесценивание других

Женщина с внутренними комплексами склонна критиковать окружающих и высмеивать чужие успехи. Особенно заметно это в компаниях мужчин: критика других женщин становится способом повысить собственную значимость. При этом люди, уверенные в себе, редко испытывают такую потребность.

2. Ревность без объективного повода

Чрезмерная ревность может проявляться даже без реальной угрозы. Это чаще связано с сомнениями в собственной ценности, а не со страхом потерять партнера. Попытки контролировать поведение партнера лишь усугубляют проблему.

3. Страх выглядеть неидеально

Навязчивая забота о внешности и страх оценивания проявляются в постоянной проверке макияжа, прически, одежды и фотографий. Иногда чрезмерно яркие и эпатажные образы также скрывают внутреннюю уязвимость, привлекая внимание и одновременно защищая самооценку.

Что помогает на самом деле

Здоровая уверенность начинается с принятия себя. Умение выйти из дома без макияжа, спокойно относиться к неидеальным фото и посмеяться над собой — признаки внутренней стабильности. Такая уверенность позволяет строить здоровые отношения и не доказывать свою ценность за счет других.

источник

Читайте нас также:
#отношения #женщины #самооценка #уверенность #ревность #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Жир исчезает на глазах: простой проверенный способ вернёт кухне чистоту
Изображение к статье: Морозилка под контролем: как хранить заготовки и готовые блюда
Изображение к статье: «Тормозятся» ли мысли зимой? Что такое «мозговой туман» и как его уменьшить
Изображение к статье: Секретная свадьба и разрыв связей: как молодая жена 48-летнего Бероева скрывает старых знакомых и личную жизнь

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео