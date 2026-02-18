Baltijas balss logotype
Макияж зимы 2026: сияние, холодный румянец и естественная свежесть 0 90

Люблю!
Дата публикации: 18.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Макияж зимы 2026: сияние, холодный румянец и естественная свежесть

Зимой 2026 года визажисты предлагают воплотить в макияже образ, напоминающий свежую кожу после прогулки на морозе — с сиянием, холодным румянцем и мягкими акцентами. Такой лук сочетает естественность и трендовые техники.

По прогнозам экспертов beauty-индустрии, один из главных трендов этого сезона — макияж, который имитирует естественную свежесть лица после холодной прогулки. Этот подход, известный как «холодный макияж» или cold makeup, подчеркивает румянец на скулах и кончике носа, сияющую, но не чрезмерно блестящую кожу, а также мягкие, рассеянные цвета на глазах и губах.

Ключевой элемент такого макияжа — гладкая, увлажнённая основа с лёгким сиянием, которая создает эффект «здоровой кожи». Основные продукты включают увлажняющий праймер, лёгкий тон с полупрозрачным финишем и хайлайтер холодных оттенков (серебристый, ледяной розовый) на выступающие части лица.

Румяна наносятся так, чтобы имитировать естественное покраснение кожи от мороза — на яблочки щёк, переносицу и легкий розоватый тон на носу. Эта техника помогает добиться эффекта живости и свежести без тяжёлой, плотной текстуры.

Макияж глаз в рамках тренда смещается от резких smoky-эффектов в сторону более мягких, холодных оттенков с легким сиянием. Используются пастельные голубые, серебристые, лиловые тени с мягкой растушёвкой, без резких линий.

Губы при этом оформляются в нежные, естественные оттенки — от прозрачных блесков до лёгких холодно-розовых тинтов. Такой контур визуально не доминирует, но подчеркивает общую гармонию образа.

Мировые beauty-тренды подтверждают общее направление сезона: в 2026 году визажисты продолжают отдавать предпочтение мягким, «размытому» макияжу с акцентом на естественность и сияние кожи, а не на плотные покрытия и яркие, жёсткие линии.

...Тренд «морозного» макияжа сезона 2026 предлагает подход, который делает акцент на естественной свежести кожи, небольшом холодном румянце и мягких, сияющих акцентах на глазах и губах. Такой образ выглядит актуально, подходит для повседневного зимнего стиля и отражает современную тенденцию к более натуральному, «живому» макияжу.

#макияж #красота #глаза #губы
Видео