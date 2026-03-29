Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Может ли ИИ стать вашим «психологом» — и в какой момент это становится опасно

Люблю!
Дата публикации: 29.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Может ли ИИ стать вашим «психологом» — и в какой момент это становится опасно

Искусственный интеллект всё активнее проникает в сферу ментального здоровья. Онлайн-боты, приложения и цифровые помощники уже помогают людям справляться со стрессом, тревогой и неуверенностью. Но насколько они эффективны — и могут ли заменить живого специалиста?

Чем ИИ полезен в терапии

Одно из главных преимуществ ИИ — его способность помогать человеку лучше понимать самого себя. В диалоге с цифровым помощником мы формулируем мысли, отвечаем на вопросы, структурируем переживания — и тем самым проясняем внутренние состояния.

ИИ выступает как нейтральное «зеркало»:

  • не оценивает и не критикует,

  • не перебивает и не уходит в свои эмоции,

  • помогает увидеть противоречия и уточнить мысли.

Такой процесс уже сам по себе может быть терапевтичным: иногда важно не получить совет, а услышать себя.

Еще один плюс — доступность.

С ботом можно поговорить в любое время, без записи и ожидания. Он не устает, не осуждает и не создает психологического давления.

Многие цифровые инструменты умеют:

  • распознавать тревожные мысли,

  • предлагать базовые техники самопомощи,

  • использовать элементы когнитивно-поведенческой терапии.

Где проходят границы возможностей

Несмотря на преимущества, у ИИ есть принципиальные ограничения.

Он:

  • не чувствует эмоций,

  • не улавливает невербальные сигналы,

  • не понимает глубинный контекст жизни человека.

ИИ не «слышит» паузы, не замечает интонации и не способен по-настоящему сопереживать.

Поэтому он может быть полезен при:

  • легкой тревоге,

  • стрессе,

  • усталости,

  • потребности выговориться.

Но в ситуациях, связанных с:

  • депрессией,

  • травмами,

  • суицидальными мыслями,

  • сложными отношениями

— помощь живого специалиста остается незаменимой.

Заменит ли ИИ психотерапевтов

Скорее всего, нет. ИИ уже способен брать на себя часть задач — например, отслеживание состояния или помощь в самоанализе. Но ключевая ценность терапии — в человеческом контакте.

Эмпатия, интуиция, живое присутствие — то, что невозможно алгоритмизировать.

В будущем роль психотерапевта, вероятно, станет еще более значимой: специалист будет работать там, где технологии бессильны.

Этические и юридические риски

Развитие технологий опережает регулирование. Это создает ряд вопросов:

  • как защищаются личные данные пользователей,

  • насколько точны рекомендации ИИ,

  • кто несет ответственность за возможные ошибки.

Особенно остро стоит проблема критических ситуаций: если бот не распознает опасное состояние или даст неверный совет — последствия могут быть серьезными.

Как использовать ИИ с пользой

Оптимальный подход — не противопоставлять технологии и живую терапию, а сочетать их.

ИИ может быть полезен как инструмент:

  • для ведения «дневника мыслей»,

  • для тренировки осознанности,

  • как поддержка между сессиями с психологом.

Но важно не перекладывать на него ответственность за свое состояние.

Можно ли доверять ИИ свои проблемы

Вопрос доверия здесь неоднозначен.

С одной стороны, ИИ:

  • не осуждает,

  • помогает структурировать мысли,

  • создает безопасное пространство для откровенности.

С другой — он:

  • не чувствует,

  • не понимает глубину личного опыта,

  • не несет ответственности за последствия.

Поэтому лучший вариант — использовать его как вспомогательный инструмент, но не замену живому общению.

Искусственный интеллект уже стал частью психотерапии — и, скорее всего, останется ею. Он может поддержать, помочь разобраться в себе и снизить тревогу. Но заменить живого человека он не способен.

Настоящее понимание по-прежнему рождается только в контакте между людьми.

#искусственный интеллект #технологии #личные данные #эмоции #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео