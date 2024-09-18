На снос Барклая: меценат разоблачает выводы противницы монумента

«Отцы Сатверсме и памятник военному министру России», - под таким названием в журнале Ir вышла статья, автор которой Элиза Никола Свержицка – руководитель парторганизации «Нового Единства» в Адажи и Царникаве. Ее волнует памятник Барклаю де Толли, восстановленный в Риге 22 года назад.

Авторка напоминает, что монумент интересовал еще Густавса Земгалса, который до того, как стать президентом, в первом Сейме сказал: «У нас есть остатки памятника Барклаю де Толли. Не снести ли их и это место не очистить?... Среди памятников есть также такие, которые говорят против интересов и народа».

Политик Земгалс предлагал в 1923 году создать особые правила «сноса памятников русского режима и построенных во время немецкой оккупационной власти, или допустимой перестройки».

Будущий министр образования Эрнестс Фелсбергс подтвердил: «Для низвержения памятников, сохранение которых не в интересах Латвийского государства и народа, управление памятников не ставит никаких препятствий».

Памятник российскому фельдмаршалу нужно демонтировать еще и потому, что «в Международном пакте о гражданских и политических правах 20-я статья предусматривает запрет любой пропаганды войны, то есть экспозицию статуи не только руководствуясь Сатверсме, но также нормами пакта».

Приводится также мнение профессора истории Хейнрихса Стродса, согласно которой «уже изначально эта созданная в период русификации XX века скульптура военного министра была глорификацией российского взяточничества, диктатуры, цензуры, империализма и его слуг». Ко всему прочему, созданный российскими ваятелями – Алексеем Мурзиным, Иваном Корнеевым, Денисом Гочияевым – монумент, во всех отношениях уступает оригиналу немецкого автора Вильгельма Георга Иоганнеса Вандшнейдера (1886-1942). «Это просто намного меньшая по объему и немного похожая версия… в стилистике совершенно другой скульптурной школы».

«То есть нет правового основания считать, что скульптура 2002 года была бы реставрацией скульптуры 1913 года», - резюмирует активистка «Нового Единства», напоминая также, что Барклай де Толли был «усмирителем польского восстания Костюшко».

А вот выдержка из комментария мецената Евгения Гомбрега, на чьи деньги был восстановлен исторический монумент:

Латышские СМИ опубликовали громадный опус из 13 тысяч знаков г-жи Элизы Николи Свержицкой, и все про Барклая. Дама эта из некоего общества «Центр публичной памяти» действует в паре с некиим г-ном Шенбергом.

От опуса мадам меня слегла затошнило. Методика написания: нагуглить все, что имеет отношение к теме, и ко всему приставить знак минус. Особо дурацки выглядел пассаж про скульптора памятника Барклаю Александра Мурзина, годы жизни 1914–2010. Он и лениных, и Собчака, начальника Путина лепил, лауреат всякий – в общем, плохой человек. Я набрал Лешу Мурзина, реального автора, который жив и здравствует в Питере. Хотел рассмешить. Оказалось, Александр Мурзин – его отец.

Особое беее, как Элиза Никола передергивает закон. Барклая они собираются сносить по закону, который они называют «Закон о демонтаже». Еще бы, закон называется «Об объектах, прославляющих советский и нацистский режим…», и кто им поверит, что Барклай в этом грешен?

Следующий финт – если, пишет мадам, безусловно выполняются условия пункта 3.3. закона, то есть пропагандируется военная идеология… Стоит заглянуть в закон, чтобы увидеть, как мадам дурит народ: «3.3. ietver padomju varas vai nacisma simbolus» («3.3. содержит символы нсоветской власти или нацизма»).

Написал в Думу письмо с комментарием: по критериям «Биедрибы» сносу подлежит памятник Калпаку. Он и войну пропагандирует, и служил Калпак в российской армии.

Общество выполняет функцию динамика с усилителем при вице-мере Ратниексе и поливает Рижскую думу эпистолярией. Совет по памятникам уже два заседания подряд только и обсуждает их маниакальное рвение все уничтожить.

На прошлом заседании 23 августа из восьми их предложений отклонили семь, начиная с первого – Барклая. Это вызвало припадок, berserk. Наплевав на рекомендации Совета по памятникам, которые юридически носят рекомендательный характер, Общество отправило в Комитет по развитию истерическое письмо: срочно созвать внеочередное заседание и вынести на пленарное заседание Думы вопрос изничтожения Барклая.

На заседании Совета в пятницу явился лично г-н Ратниекс. Может быть, поэтому Совет уныло согласился со всеми предъявами «Общества». Сроют памятник воинам-освободителям у поворота на Берги с доской, что с этого места 245 стрелковая дивизия начала освобождение Риги 13 октября 1944 года. Совет согласился...