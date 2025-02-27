За шесть лет в латвийских школах на треть сократится число первоклассников

В ближайшие шесть лет в латвийских школах на 34% сократится число первоклассников, прогнозирует Министерство образования и науки (МОН), опираясь на актуальные данные о рождаемости.

МОН создало модель оптимальной сети школ, которая показывает, в каких самоуправлениях с учетом демографии и количества существующих школ можно было бы открыть еще одну крупную среднюю школу.

В модели анализируются данные Центрального статистического управления о численности населения, возрастной структуре в муниципалитетах, численности и возрастной структуре педагогов, а также существующей сети школ. Предполагается, что в крупной средней школе в будущем должно быть не менее 90 первоклассников.

При анализе информации о рождаемости в самоуправлениях использовались последние доступные данные за 2023 год. При этом МОН отметило, что в 2024 году число родившихся детей в стране на 13% меньше.

По подсчетам МОН, с 2030 года в Латвии должно быть достаточно примерно 160 средних школ и гимназий больших размеров, 48 из которых находились бы в Риге.

В соответствии с демографическими тенденциями и количеством детей оптимальна сеть школ в 12 самоуправлениях из 43: в Марупском, Адажском, Саласпилсском, Смилтенском, Гулбенском, Кулдигском, Салдусском, Валкском, Кекавском, Ропажском и Валкском краях и Елгаве, оценивает МОН. В части из них существующая образовательная инфраструктура даже недостаточна при нынешнем и прогнозируемом количестве детей, отметили в министерстве.

Между тем, в Риге сейчас на 28 школ больше, чем в прогнозах МОН об оптимальном количестве школ в будущем. В министерстве это объясняют большим количеством маленьких частных школ и миграцией жителей из остальной Латвии, особенно из столичных пригородов, в рижские средние школы.

В Латгале при этом во всех самоуправлениях количество школ не соответствует демографическим тенденциям, чтобы в будущем содержать средние школы среднего масштаба в нынешнем количестве, оценило МОН.

В Латвии сейчас 38% учителей в общеобразовательных учреждениях - пенсионного или предпенсионного возраста, свидетельствует информация МОН. При этом наблюдаются существенные отличия между самоуправлениями. Более молодой состав учителей - в пригородах Риги, где в Саласпилсском, Марупском и Кекавском самоуправлениях менее 30% учителей старше 55 лет. В Алуксненском крае и Краславском крае это число превышает 50% от общего числа учителей.

"Демография как политика и инструменты ее улучшения не находятся под прямым влиянием школ или педагогов, а потому и в вопросе зарплаты учителей нельзя опираться на эти показатели", - отметил заместитель госсекретаря МОН Янис Пайдерс.

Он добавил, что нужно говорить не только о зарплате, но и о качестве образования, которое отражается в разных результатах централизованных экзаменов в разных муниципалитетах.

Например, школьники, чьи результаты экзамена по математике на высшем уровне превысили 80%, выраженно сконцентрированы в Риге, свидетельствуют обобщенные МОН данные централизованных экзаменов в 12-х классах за прошлый год. В рижских средних школах и гимназиях экзамен по математике на высшем или оптимальном уровне сдавали 38% старшеклассников от общего числа всех латвийских школьников. Более половины, или 54%, составляют учащиеся Рижской государственной 1-й, 2-й и 3-й гимназии, Агенскалнской государственной гимназии и Средней школы инженерных наук Рижского технического университета. 18% старшеклассников учились в других учебных заведениях Риги, а еще 3% - в других школах Рижского региона планирования. Правда, в рижских гимназиях учатся не только проживающие в столице дети, но и молодые люди из близлежащих регионов.

За пределами Риги получено только 25% результатов по математике высшего уровня. По словам Пайдерса, это указывает на "существенное неравенство" между школами в Латвии и "систематическими проблемами" в системе образования Латвии.

"Возможности развития талантов и качественное образование сейчас доступны там, где больше населения. Только логично, что родители хотят, чтобы детям было доступно хорошее образование, а значит, и более широкие дальнейшие возможности, поэтому и происходит внутренняя миграция", - рассуждал Пайдерс.

И по другим централизованным экзаменам, особенно в сферах, в которых в Латвии наблюдается острая нехватка экспертов, статистика не раскрывает более привлекательной картины. Например, только в 16 муниципалитетах не менее десяти воспитанников сдавали централизованный экзамен по физике на высшем уровне. Кроме школ Валмиерского и Цесисского краев, в целом результаты были посредственными, даже слабыми, в пределах 30-50%.

Только в 14 муниципалитетах не менее десяти воспитанников сдали централизованный экзамен по химии на высшем уровне, в семи муниципалитетах - никто. Лучшие успехи в химии были в Вентспилсе, Добельском и Екабпилсском краях.

В свою очередь, самые высокие результаты централизованного экзамена в 12-го классе по английскому языку концентрированно получены в Видземе, Земгале, Курземе, Риге и Рижском районе, тогда как в краях Латгале результаты в среднем чаще были ниже 50% или в пределах 50-55%.

Существующая модель зарплат педагогов "Деньги следуют за учеником", по оценке МОН, не сможет обеспечить справедливую и соответствующую оплату, как и нынешнее расположение школ в Латвии все чаще будет ставиться под угрозу из-за демографических проблем.

Вместо этого МОН предлагает ввести новую модель финансирования школ "Программа в школе". Несмотря на то, что начать внедрение реформы планируется с осени, пока неизвестно, будет ли для нее в госбюджете найдено финансирование и начнется ли ее реализация в полном объеме. Ясность в этом вопросе обещана до начала марта.