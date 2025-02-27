«Как плевок в лицо!» Учительницу латышского заставляют доказывать, что она знает латышский

Она считает, что проведение подобных тестов в отношении учителей латышского языка неоправданно и оскорбительно, поскольку ставит под сомнение их профессиональные навыки и этнокультурную идентичность. Как рассказала Нора Эверсоне в программе Латвийского телевидения «4. studija», она была искренне возмущена тем, что в список попали и учителя латышского языка.

«В тот момент я почувствовал себя не только возмущенной, но и морально униженной, и лично глубоко оскорбленной, поскольку страна, в которой я живу, гражданином которой я являюсь, поставила под вопрос мою этнокультурную идентичность, в том числе и использование латышского языка».

Проверки как «плевок в лицо» учителям латышского языка

Нора работает в школе, где ранее была внедрена учебная программа для меньшинств. Хотя ей не стоит беспокоиться о своих знаниях латышского языка, она признает, что эта проверка унизительна. «Для меня как для учителя латышского языка эта проверка — как пощечина», — резко заявила она, добавив, что работу школ и учителей и так регулярно оценивают как аккредитационные комиссии, так и Государственная служба качества образования.

По мнению Эверсоне, тест абсурден, поскольку на уже посещенных уроках видно, что учителя говорят по-латышски без ошибок.

«Я считаю, что это чушь, глупость — ставить под сомнение уровень знаний учителей латышского языка», — подчеркивает она.

Объясняя и противоречия государственных органов Государственная служба качества образования в письме указала, что в случаях, когда в ходе наблюдения за уроками выявляются учителя с недостаточным знанием латышского языка, информация передается в Центр государственного языка. Однако их проверки имеют иную цель — проверить, ведется ли образовательный процесс на латышском языке и обеспечивает ли руководство школы латышскую образовательную среду.

В свою очередь, Центр государственного языка подчеркивает, что тесты на знание латышского языка для учителей, родным языком которых является латышский, являются короткими и формальными — в ходе беседы оценивается, соответствует ли язык нормативным актам. Министр юстиции пояснила, что тесты проводятся комплексно по ее просьбе, но подчеркнула: «Я обратилась в Центр государственного языка с просьбой не проверять учителей, для которых латышский язык является родным, поскольку, по моему мнению, это дискредитирует сами тесты».

Нора Эверсоне говорит, что чувствует себя подвергнутой дискриминации, поскольку, если бы она работала в школе, где обучение традиционно ведется на латышском языке, она бы не подвергалась такому пристальному вниманию.

«Если бы я пошла работать в латышскую школу, у меня никогда в жизни не было бы таких проверок», — отмечает она.

В Центре государственного языка поясняют, что проверки проводятся в учебных заведениях, реализующих или ранее реализовывавших программы для национальных меньшинств, поскольку проверить все школы невозможно. Однако, по мнению центра, было бы сложно и несправедливо по отношению к другим коллегам выделить отдельную группу педагогов, для которых тестирование было бы нецелесообразным.

Нора Эверсоне же подчеркивает, что ей надоело доказывать свой профессионализм и знание языков. «Я действительно устала постоянно доказывать, что я не осел, что я не дерьмо», — эмоционально сказала она, добавив, что дополнительные проверки еще больше нагружают и без того напряженную работу учителя.

Хотя министр юстиции подчеркивает, что проверки проводятся с целью повышения качества образования, г-жа Эверсоне сомневается в их эффективности. «Будет ли это способствовать притоку учителей в школы и повышению качества образования? Я в этом очень сомневаюсь», — резюмирует она.