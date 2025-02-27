Baltijas balss logotype

«Как плевок в лицо!» Учительницу латышского заставляют доказывать, что она знает латышский 6

Наша Латвия
Дата публикации: 27.02.2025
BB.LV
«Как плевок в лицо!» Учительницу латышского заставляют доказывать, что она знает латышский

Она считает, что проведение подобных тестов в отношении учителей латышского языка неоправданно и оскорбительно, поскольку ставит под сомнение их профессиональные навыки и этнокультурную идентичность. Как рассказала Нора Эверсоне в программе Латвийского телевидения «4. studija», она была искренне возмущена тем, что в список попали и учителя латышского языка.

«В тот момент я почувствовал себя не только возмущенной, но и морально униженной, и лично глубоко оскорбленной, поскольку страна, в которой я живу, гражданином которой я являюсь, поставила под вопрос мою этнокультурную идентичность, в том числе и использование латышского языка».

Проверки как «плевок в лицо» учителям латышского языка

Нора работает в школе, где ранее была внедрена учебная программа для меньшинств. Хотя ей не стоит беспокоиться о своих знаниях латышского языка, она признает, что эта проверка унизительна. «Для меня как для учителя латышского языка эта проверка — как пощечина», — резко заявила она, добавив, что работу школ и учителей и так регулярно оценивают как аккредитационные комиссии, так и Государственная служба качества образования.

По мнению Эверсоне, тест абсурден, поскольку на уже посещенных уроках видно, что учителя говорят по-латышски без ошибок.

«Я считаю, что это чушь, глупость — ставить под сомнение уровень знаний учителей латышского языка», — подчеркивает она.

Объясняя и противоречия государственных органов Государственная служба качества образования в письме указала, что в случаях, когда в ходе наблюдения за уроками выявляются учителя с недостаточным знанием латышского языка, информация передается в Центр государственного языка. Однако их проверки имеют иную цель — проверить, ведется ли образовательный процесс на латышском языке и обеспечивает ли руководство школы латышскую образовательную среду.

В свою очередь, Центр государственного языка подчеркивает, что тесты на знание латышского языка для учителей, родным языком которых является латышский, являются короткими и формальными — в ходе беседы оценивается, соответствует ли язык нормативным актам. Министр юстиции пояснила, что тесты проводятся комплексно по ее просьбе, но подчеркнула: «Я обратилась в Центр государственного языка с просьбой не проверять учителей, для которых латышский язык является родным, поскольку, по моему мнению, это дискредитирует сами тесты».

Нора Эверсоне говорит, что чувствует себя подвергнутой дискриминации, поскольку, если бы она работала в школе, где обучение традиционно ведется на латышском языке, она бы не подвергалась такому пристальному вниманию.

«Если бы я пошла работать в латышскую школу, у меня никогда в жизни не было бы таких проверок», — отмечает она.

В Центре государственного языка поясняют, что проверки проводятся в учебных заведениях, реализующих или ранее реализовывавших программы для национальных меньшинств, поскольку проверить все школы невозможно. Однако, по мнению центра, было бы сложно и несправедливо по отношению к другим коллегам выделить отдельную группу педагогов, для которых тестирование было бы нецелесообразным.

Нора Эверсоне же подчеркивает, что ей надоело доказывать свой профессионализм и знание языков. «Я действительно устала постоянно доказывать, что я не осел, что я не дерьмо», — эмоционально сказала она, добавив, что дополнительные проверки еще больше нагружают и без того напряженную работу учителя.

Хотя министр юстиции подчеркивает, что проверки проводятся с целью повышения качества образования, г-жа Эверсоне сомневается в их эффективности. «Будет ли это способствовать притоку учителей в школы и повышению качества образования? Я в этом очень сомневаюсь», — резюмирует она.

#латышский язык
47
13

Комментарии (6)

  • JD
    Janis Dombris
    28-го февраля

    сейчас никто не говорит на латышском, сейчас на языке тиктока общаются с элементами латышского

    2
    0
  • ФФ
    Федул Федулов
    28-го февраля

    Латышей первых нужно проверять, во-первых это их язык и первые кто должен его сохранять - это они, во-вторых половина из них пишут хуже русских, в -третьих, часто слышал от латышей, какая проблема здать, если знаешь язык, так какая проблема? Приятно издеваться над людьми, но на своей шкуре приятного мало....

    20
    1
  • А
    Андрей
    28-го февраля

    Говорили же - не трогайте русские школы! Игнорирование реальности ещё ни кого до добра не доводило. Людей, говорящих на русском как основном - треть населения. При такой пропорции - их сделать латышами - НЕВОЗМОЖНО! Учите мат.часть! Единственное, что возможно - разозлить. Причем и латышей тоже (как мы видим), ибо при противоестественных процессах - возникает путаница и естественная реакция на аномалии. В данном случае:
    Во-перых: Зачем она пошла в школу с некогда русским языком обучения? а) ей кто-то скзаал, что так она сделает лучше латышам, унизив русских? б) или больше мест для работы нет? Во-вторых: Т.к. русские учителя естественно будут пытаться соботировать процесс олатышивания. Ибо вести урок на чужом языке, понимая, что детям и учителю легче на родно, - это противоестественно.
    Но т.к. решение принято - нужно контролировать. Вот вам и проверки. А т.к. имя+фамилия - могут НИЧЕГО не говорить о родном языке человека (да, за столько лет уже очень много смешанных браков и соотв. детей, говорящих на обоих языках или только на одном, но не на том, на котором у него имя+фамилия). А так как - приказа не было проверять кто в какой школе учился и на каком языке. А собственного ума не хватило (ибо какой умный человек пойдет таким бредом заниматься?), то проверяют и будут проверят ВСЕХ! Без вариантов. Ибо иначе получится обида и зависть. И на тех, кого не проверяют, могут случиться доносы-провокации в ЦГЯ.

    Потому что никто не хочет чувствовать себя лохом и второсортным! Потому как превентивный перевод на латвийску-мову - это унижение для русских. Ибо они здесь уже десятки лет не мигранты. Их много!

    Поэтому ** тем кто это затеял - пора прекращать эксперимент ** таким вот учителям - Вас в какой-то степени жалко, но вы же, наверняка, голосовали за только единственный гос.язык?! За партии, которые продвигают принудительную латышизацию (без реальной необходимости). Если так - Ешьте полной ложкой! Берите ещё! Ну честно - почему учитель математики, например, должен сдавать дополнительный экзамен/проверку, а учитель латышского не должен? Или учитель географии латыш? Почему кому-то должно быть дозволено заниматься своим предметом, а другим приходится думать, где какие гарумзимес расставлять?

    19
    0
  • Д
    Дед
    28-го февраля

    Ни чего страшного. Я тоже гражданин Латвии, причем мои предки похороненные здесь, даже не узнали, что здесь будет такое государство, и это не мешает этому государству заставлять меня доказывать знания латышского языка, кстати, по паспорту латыш, и коверкать мою фамилию.

    16
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    28-го февраля

    за что боролись на то и сели.....

    35
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    27-го февраля

    Напомнило анекдот:"-пойдём евреям в морду дадим!-а вдруг они нам??- а нам то за что???"

    44
    1
Читать все комментарии

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии 3
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео