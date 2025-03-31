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Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией 11 1588

Наша Латвия
Дата публикации: 31.03.2025
BB.LV
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией

Заказанное Национальным советом по электронным СМИ (НСЭСМИ) исследование, которое свидетельствует о наличии интереса к создаваемому латвийскими СМИ контенту на русском языке, ясно показывает, что нужно укреплять контент на латышском языке и прекратить создание контента на русском языке в общественном СМИ

Заказанное Национальным советом по электронным СМИ (НСЭСМИ) исследование, которое свидетельствует о наличии интереса к создаваемому латвийскими СМИ контенту на русском языке, ясно показывает, что нужно укреплять контент на латышском языке и прекратить создание контента на русском языке в общественном СМИ, заявил агентству ЛЕТА председатель НСЭСМИ Иварс Аболиньш. Хотя по логике "наличие интереса", то есть спрос на русский язык говорит об обратном.

"Совершенно очевидно, что прежняя политика с упором на создание контента на русском языке не принесла никаких результатов, наоборот - была провальной и только ухудшила ситуацию", - отметил Аболиньш.

Он подчеркнул, что в Латвии государственным языком является латышский и у государства нет никакой обязанности создавать контент ни на русском, ни на каком-либо другом языке.

По словам Аболиньша, для русскоговорящих долгое время создавалась комфортная ситуация, когда за государственные деньги им предоставлялась альтернатива, приспособленное информационное пространство на русском языке. "Теперь мы видим результат", - сказал Аболиньш.

На вопрос о том, может ли заказанное НСЭСМИ исследование повлиять на планы в отношении русского языка на радио и в рекламе, Аболиньш ответил, что во всем мире люди охотно потребляют и порнографический контент, однако это не означает, что публичные средства следует использовать для его создания.

Результаты исследования показывают, что НСЭСМИ должен более настойчиво обращаться к тем, кто принимает решения о снижения роли русского языка в латвийских СМИ, сказал руководитель совета.

Также Аболиньш считает, что необходимо прекратить создавать на деньги всего общества программы на русском языке, поскольку "это не дает абсолютно никакого положительного результата".

Как сообщалось, согласно результатам заказанного НСЭСМИ исследования о привычках жителей Латвии по потреблению медиаконтента, в латвийском обществе сохраняется интерес к контенту СМИ на русском языке.

В прошлом году интерес к контенту на русском языке в латвийских СМИ выразили 36% опрошенных, а в 2023 году - 35% респондентов.

Среди нелатышей интерес к контенту на русском языке выразили почти три четверти, или 72% опрошенных, тогда как в 2023 году - 66% опрошенных.

Анализ данных по регионам показал, что больше всего потребителей создаваемого латвийскими СМИ контента на русском языке в Латгале - 59% опрошенных. Интерес к потреблению медиаконтента на русском языке выразили также 39% жителей Риги, 41% жителей Рижского региона, 23% жителей Видземе, 19% жителей Курземе и 25% жителей Земгале.

Исследование проводило ООО "Latvijas fakti" с сентября по ноябрь 2024 года, в его ходе были опрошены 1522 постоянных жителя Латвии в возрасте с 16 лет.

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#русский язык #свобода слова
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(11)
  • Мп
    Мимо проходил
    1-го апреля

    Господинчику пора выбрасываться из окна с криком "Русские идут!"...

    34
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    1-го апреля

    Ахаха🤣 Этот дурень на серьёзных щах думает что официозный понос гос"сми" кому то нужен. Вы сдохли, официальные пропаг@ндоны, в эпоху инета и соцсетей. Идите в жопу. 😂😂

    38
    1
  • JD
    Janis Dombris
    31-го марта

    А можно озвучить какие гос сми с русским контентом представлены обществу? Я уверен, на государственных сми действительно порно и читать/смотреть там нечего.

    91
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    31-го марта

    До этих хуторских придурков всё никак не может дойти, что русофобия товаром больше не является.

    97
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    31-го марта

    Зато латышский контент точно заканчивается и 100% в будущем будет заканчивается сразу за границами Латвии. И это здорово!

    76
    2
  • A
    Anim
    31-го марта

    До сих пор в 19 веке живут ))

    90
    1
  • ФФ
    Федул Федулов
    31-го марта

    Все думаю ну уж большего идиотизма в Латвии не будет, ан нет, появляется и больший, видимо идиотизму предела нет.

    96
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    31-го марта

    Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм(С)

    84
    0
  • JL
    Janina LV
    31-го марта

    Возникает вопрос: неужели разнообразие мнений теперь считается непристойностью? Но если русский контент в СМИ — это порнография, то получаеться, Иварс Аболиньш режиссёр этого жанра.

    85
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    31-го марта

    Латвия это СССР-русский гос язык и межнац общения.

    сама элитка превратила СМИ в СМРАД(средства массовой рекламы, агитации, дезинформации)

    весенняя ротовая диарея

    53
    0
  • БТ
    Бесс Толковый
    31-го марта

    Русофобокардия, болезнь заразная. Больные данной болезнью считают что , перед тем как отойти в мир иной, от такой неизлечимой болезни, нужно обязательно кому-то напакостить и тогда только со спокойной душой покинуть этот бренный мир.

    60
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