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«Это мошенничество!» - Полиция штрафует водителей; Рижская дума с этим не согласна 1 1497

Наша Латвия
Дата публикации: 04.04.2025
BB.LV
«Это мошенничество!» - Полиция штрафует водителей; Рижская дума с этим не согласна

Рижская муниципальная полиция отмечает, что парковать автомобили в этой зоне запрещено, тогда как организаторы дорожного движения столицы заявляют, что это разрешено. В результате страдают водители, передает Bez Tabu.

В середине марта охраннику Дайнису пришлось переехать на новый объект, где было сложно найти свободную парковку, поэтому ему пришлось импровизировать. Он заметил небольшую заасфальтированную площадку на улице Маза Клияну, где уже было припарковано несколько автомобилей.

"Здесь нет дорожных знаков, запрещающих въезд, и нет дорожных знаков, запрещающих оставлять машину. Утром я припарковал машину, а когда вернулся днем, уже был штрафе. За что? Непонятно. Штраф был также наложен и на другие автомобили. Это чистейшее мошенничество!", - возмущается водитель по имени Дайнис, которому теперь придется заплатить 30 евро.

Мужчина и другие водители оставили свои автомобили в районе Большого кладбища, где когда-то были похоронены немецкие солдаты. Сегодня на этом месте находится парк. Найденные в Интернете изображения показывают, что автомобили паокуются в этом месте уже не менее 14 лет.

Рижская муниципальная полиция сообщает, что Дайнис был оштрафован за то, что оставил свой автомобиль на травянистой территории. Другие водители также получили наказание.

"В данном конкретном случае мы проверили информацию в Латвийском агентстве геопространственной информации, где данное место обозначено как тротуар. Мы подготовили письмо в Департамент открытого пространства и мобильности с просьбой привести это место в порядок и, возможно, установить какие-то ограждения, чтобы автомобили не могли там проезжать", - заявил Евгений Мелихов, представитель Рижской муниципальной полиции.

Рижская дума удивлена интерпретацией сотрудников правоохранительных органов, что автомобили были оставлены на тротуаре. По данным местных властей, парковка транспортных средств в этом районе не запрещена.

"Учитывая, что в указанном месте не установлены запрещающие остановку и стоянку знаки, парковка транспортных средств в данном месте возможна, но с соблюдением требований Правил дорожного движения", - указали представители думы.

Водители страдают из-за разной интерпретации ситуации двумя учреждениями одного и того же самоуправления. Департамент открытого пространства и мобильности сообщает, что организация дорожного движения в конкретном месте будет пересмотрена.

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(1)
  • AB
    Anna Belova
    4-го апреля

    Я тоже не согласна! Вчера получила два штрафа!!!

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