Ученые выяснили, что более быстрый полет на Марс и обратно возможен. Расчеты показывают, что такое путешествие вместо трех лет займет всего около 5 месяцев.

Согласно новому исследованию, астронавты смогут совершить полет на Марс и обратно всего за 5 месяцев, хотя современные технологии позволяют это сделать только за 3 года. Поскольку Земля и Марс выравниваются и сближаются только 1 раз в 26 месяцев, астронавтам нужно от 7 до 10 месяцев чтобы добраться до Красной планеты, а затем ждать там примерно такое же время, чтобы вернуться домой. Отсюда и получается общий срок полета в три года. Но теперь ученые обнаружили более короткий маршрут на Марс, пишет Фокус.

Авторы исследования заявили, что ранние, неточные данные о траектории полета околоземных астероидов, которые исторически использовались для оценки риска столкновений, прежде чем от них отказались в пользу более точных данных, содержат ценные геометрические подсказки для проектирования быстрых межпланетных маршрутов.

Ученые изучали траектории движения околоземных астероидов и один из них, 2001 CA21, привлек их внимание. Дело в том, что ранние оценки его орбиты предполагали, что он следовал по редкой траектории, пересекающей орбитальные зоны Земли и Марса. Хотя более поздние измерения уточнили истинную траекторию астероида, его первоначальная геометрия во время сближения Земли и Марса указывала на существеннее очень короткого пути между двумя планетами.

Расчеты показали, что быстрый полет на Марс за 34 дня возможен, если космический корабль будет следовать по траектории, аналогичной ранней оценке траектории движения астероида 2001 CA21.

Но такая траектория требует стартовой скорости на уровне 32,5 км/с, что значительно превышает возможности современных ракет, и космический корабль прибыл бы к Марсу со скоростью около 108 000 км/ч. Это слишком быстро для безопасного приземления на Красную планету.

Дальнейшие расчеты показали, что выравнивание Марса и Земли в 2031 году предлагает жизнеспособный короткий межпланетный маршрут. В этот период, как считают ученые, путешествие на Марс и обратно может занять всего 153 дня или примерно 5 месяцев.

Космический корабль должен стартовать с Земли 20 апреля 2031 года со скоростью около 27 км/с. Через 33 дня, к 23 мая, он прибудет на Марс. Затем астронавты проведут около 30 дней на планете и отправятся обратно на Землю 22 июня. Примерно через 90 дней, к 22 сентября, астронавты должны вернуться домой с Марса, согласно расчетам.

Но данная концепция остается в значительной степени теоретической и будет сильно зависеть от специфики миссии, включая конструкцию космического корабля, массу полезной нагрузки и возможности двигателя. Все это определит, насколько возможны такие быстрые полеты на Марс и обратно.

Ученые считают, что отправить космический корабль на Марс с такой скоростью и по такой траектории могут такие ракеты, как Starship от SpaceX или New Glenn от Blue Origin.