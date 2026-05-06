В Люблинском воеводстве Польши продолжается борьба с масштабным лесным пожаром вблизи села Козаки в Белгорайском повете: огонь охватил около 250 гектаров леса, однако спасателям удалось остановить дальнейшее распространение пламени.

Об этом пишет RMF24, передает bb.lv.

Во время ночной операции произошла трагедия – потерпел крушение пожарный самолет M18 Dromader, который был задействован в тушении огня. Пилот погиб на месте. Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервинский сообщил, что погибший был опытным и высококвалифицированным специалистом.

По словам спасателей, ситуацию осложняет так называемый кроновый пожар, когда огонь быстро распространяется по верхушкам деревьев. Из-за сложного доступа к очагам возгорания к операции привлекли специальную технику, вертолеты Государственных лесов и полиции.

Для координации действий в Варшаве ночью собрался кризисный штаб. На место происшествия прибыли представители правительства, пожарной службы и лесного хозяйства. К ликвидации последствий пожара также присоединяются солдаты Территориальных сил обороны.

Несмотря на локализацию пожара, спасатели продолжают мониторинг с помощью дронов, а жителям рекомендуют не открывать окна из-за задымления, пишет bb.lv. Ситуация остаётся под контролем, но угроза повторного распространения огня пока сохраняется.