Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ариана Гранде анонсировала новый альбом и первый с 2019 года тур 0 93

Культура &
Дата публикации: 06.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ариана Гранде анонсировала новый альбом и первый с 2019 года тур

Исполнительница взяла паузу в музыкальной карьере еще в 2019 году. Спустя семь лет Арианна Гранде объявила гастрольный тур, который стартует уже летом.

Ариана Гранде объявила о новом релизе: певица готовит к выходу восьмой студийный альбом под названием Petal. Вместе с анонсом артистка представила и обложку будущей пластинки.

Работа над альбомом велась в сотрудничестве с давним партнером Гранде – шведским продюсером и композитором Илья Салманзаде. По словам певицы, новый материал станет личным высказыванием: она описывает его как "нечто, полное жизни, пробивающееся через трещины чего-то холодного, твердого и сложного".

Релиз Petal планируется в середине лета. Параллельно с выходом альбома артистка отправится в гастрольный тур Eternal Sunshine. По плану он начнется 6 июня в Окленде и завершится 1 сентября концертом в The O2 Arena в Лондоне.

Предстоящие выступления станут первыми для Гранде за последние семь лет. Музыкальную карьеру Гранде поставила на паузу, когда решила попробовать себя в актерстве.

Читайте нас также:
#культура #музыка
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Немецкий турист подал с суд на туроператора из-за занятых шезлонгов
В мире
Изображение к статье: Собирающимся в РФ жителям Латвии грозит новая опасность
Наша Латвия
Изображение к статье: Марианна Прозорова: TERRI - твои новые горизонты
Люблю!
Изображение к статье: В Южной Корее человекоподобного робота посвятили в монахи
Техно
Изображение к статье: Дышите ртом? Врач объяснила, чем это грозит здоровью
Люблю!
Изображение к статье: Рассекречена предсмертная записка Джеффри Эпштейна
В мире
Изображение к статье: Немецкий турист подал с суд на туроператора из-за занятых шезлонгов
В мире
Изображение к статье: Собирающимся в РФ жителям Латвии грозит новая опасность
Наша Латвия
Изображение к статье: Марианна Прозорова: TERRI - твои новые горизонты
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео