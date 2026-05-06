Международное издание International Investor Magazine в 2026 году присудило основателю и генеральному директору Aventus Group Андреюсу Трофимовасу сразу две престижные награды: FinTech CEO of the Year – Europe 2026 и Most Innovative Credit Provider – Europe 2026.

Как отметил Трофимовас, приоритет компании — развитие технологических решений, которые делают финансовые услуги более доступными для широкого круга пользователей. Речь идет как о развитых рынках, так и о странах, где доступ к традиционному банковскому сектору ограничен. По его словам, высокая оценка со стороны международного журнала — это признание работы всей команды.

Согласно данным компании, в 2025 году Aventus Group выдала кредиты на сумму свыше 1,3 млрд евро. Устойчивый рост холдинга обеспечивается за счет продуманной системы риск-менеджмента и использования аналитики данных при принятии решений. Более десяти лет прибыльной работы позволили группе укрепить позиции на международном рынке онлайн-кредитования.

Отдельное внимание в компании уделяется инновациям. Разработка собственных IT-платформ и внедрение современных аналитических инструментов помогают ускорять процессы кредитования и одновременно поддерживать высокий уровень контроля рисков. Именно этот подход, как подчеркивают в Aventus Group, стал ключевым фактором признания компании самым инновационным кредитным провайдером Европы.

Глава компании также акцентирует внимание на долгосрочной стратегии развития. Устойчивый рост и развитие холдинга остаются основными приоритетами. В условиях, когда во многих регионах доступ к банковским услугам ограничен, компания стремится расширить финансовые возможности для миллионов людей.

О компании

Aventus Group была основана в 2009 году в странах Балтии. Сегодня это международная группа финансовых услуг, работающая в Европе, Азии, Африке и Америке. Компания предлагает цифровые кредитные решения более чем в 20 странах и продолжает активно расширяться на новых рынках.

