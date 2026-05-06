Сегодня вечером футбольная Европа снова замрет у экранов. В Мюнхене пройдет ответный полуфинал Лига чемпионов УЕФА между Бавария и Пари Сен-Жермен - и после первого матча этот поединок уже называют одним из самых зрелищных противостояний сезона.

Первая игра в Париже превратилась в настоящий футбольный триллер. Команды забили сразу девять мячей, а Пари Сен-Жермен одержал победу со счетом 5:4. По ходу встречи казалось, что французы практически гарантировали себе выход в финал: дублями отметились Усман Дембеле и Хвича Кварацхелия, еще один мяч добавил Жоау Невеш.

Но Бавария устроила мощный камбэк и сохранила интригу до самого конца. Голы Харри Кейн, Майкл Олисе, Дайо Упамекано и Луис Диас сократили разницу до минимума - и теперь все решится в ответной встрече на переполненной Альянц Арена.

Форма обеих команд только подогревает ожидания. У парижан - четыре победы в последних пяти матчах, а мюнхенцы подходят к игре с серией из пяти побед подряд. К тому же немецкий клуб будет играть дома, а атмосфера на «Альянц Арене» обещает стать одним из главных факторов вечера.

Главный тренер Бавария Венсан Компани уже назвал матч моментом, который команда хочет сделать «незабываемым». По его словам, судьбу путевки в финал могут решить буквально одна ошибка в обороне или один точный удар.

В свою очередь Пари Сен-Жермен остается действующим победителем турнира и одним из самых опасных клубов Европы в быстрых контратаках. Особенно ярко это проявилось в первой игре, где французская команда раз за разом наказывала соперника за свободные зоны.

Победитель сегодняшнего матча выйдет в гранд-финал Лига чемпионов УЕФА, который пройдет 30 мая в Будапешт. Там его уже ждет Арсенал, который накануне выбил из турнира Атлетико Мадрид.

Стартовый свисток в Мюнхене прозвучит сегодня вечером. И если первая встреча подарила девять голов и драму до последних секунд, то ответный матч вполне может стать одним из самых ярких футбольных вечеров этого года.

Кстати, 'ПСЖ', в котором играет украинец Забарный, решил подписать российского полузащитника игрока российского "Локомотива".