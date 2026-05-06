Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Миллионы людей в опасности: вспышка хантавируса на круизном лайнере — лишь начало 1 781

Техно
Дата публикации: 06.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Миллионы людей в опасности: вспышка хантавируса на круизном лайнере — лишь начало
ФОТО: Unsplash

Исследователи предупреждают, что смертельная вспышка вируса на круизном лайнере может быть только началом — человечеству грозит распространение других вирусов, переносимых грызунами.

В новом тревожном исследовании, проведенном командой из Калифорнийского университета, ученые обнаружили, что изменение климата в будущем приведет к усилению "распространения" вирусов, переносимых грызунами. По мере повышения глобальных температур и изменения численности грызунов смертельно опасные аренавирусы будут проникать в районы, где раньше таких заболеваний не было, пишет Фокус.

Согласно прогнозам исследователей, это вызовет вспышки, которые угрожают охватить миллионы людей по всей Южной Америке. Тревожное предупреждение прозвучало на фоне того, что люди все еще остаются заблокированными на борту круизного судна, зараженного хантавирусом, переносимым крысами, у берегов Кабо-Верде. Три пассажира уже погибли в результате заражения вирусом, в том числе голландская пара и гражданин Германии.

Отметим, что вспышка хантавируса произошла на борту нидерландского судна MV Hondius, которое ранее пришвартовалось в Аргентине, аренавирусы и хантавирус ежегодно уносят жизни десятков людей. Увы, ученые считают, что подобные вспышки будут становиться более частыми по мере потепления климата Земли.

Известно, что хантавирусы и аренавирусы переносятся грызунами и обычно передаются от животных человеку, а не от человека к человеку. К этим крайне распространенным, но плохо изученным инфекциям относятся вирус Гуанарито в Венесуэле и Колумбии, вирус Мачупо в Боливии и Парагвае и вирус Хунин в Аргентине.

Исследования показывают, что инфекция вызывает тяжелые геморрагические лихорадки с высокой частотой госпитализаций и летальностью от 5% до 30%. Поскольку эти заболевания распространяются грызунами, их воздействие тесно связано с изменениями среды обитания грызунов.

Теперь исследования показывают, что потепление климата приводит к резким изменениям ареалов распространения животных, переносящих болезни. Предыдущие исследования также показали, что на риск заболеваний, передаваемых грызунами, влияют такие факторы, как температура и осадки.

В новом исследовании команда использовала машинное обучение для объединения климатических прогнозов, прогнозов плотности популяции, рисков заражения и пригодности среды обитания для шести видов крыс и мышей, связанных с этими вирусами. Новые данные указывают на то, что риск заражения этими опасными заболеваниями резко изменится в течение следующих 20-40 лет в зависимости от сценария.

По словам ведущего автора исследования, доктора Пранава Кулкарни из Ветеринарной школы Вейля Калифорнийского университета, по мере ускорения изменения климата риск заражения этими опасными вирусами может охватить миллионы людей. Например:

  • вирус гуанарито, который сегодня локализован в центральной Венесуэле, распространится на части Колумбии, приграничные районы Суринама и северные районы Бразилии;
  • вирус мачуло, вызывающий часто смертельную боливийскую геморрагическую лихорадку, распространится с равнин Боливии на предгорья Анд и горные районы;
  • вирус хунин, вызывающий аргентинскую геморрагическую лихорадку, переместится из степных районов и распространится на остальную часть Аргентины.

Это снизит риск в некоторых районах, которые уже научились справляться с болезнью, но увеличит опасность заражения в других.

Читайте нас также:
#климат #эпидемия #прогноз #грызуны #изменение климата #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
3
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Мэр Сен-Дени перевернул портрет Макрона — власти просят вернуть всё как было
В мире
Изображение к статье: Немецкий турист подал с суд на туроператора из-за занятых шезлонгов
В мире
Изображение к статье: Собирающимся в РФ жителям Латвии грозит новая опасность
Наша Латвия
Изображение к статье: Марианна Прозорова: TERRI - твои новые горизонты
Люблю!
Изображение к статье: В Южной Корее человекоподобного робота посвятили в монахи
Техно
Изображение к статье: Дышите ртом? Врач объяснила, чем это грозит здоровью
Люблю!
Изображение к статье: Мэр Сен-Дени перевернул портрет Макрона — власти просят вернуть всё как было
В мире
Изображение к статье: Немецкий турист подал с суд на туроператора из-за занятых шезлонгов
В мире
Изображение к статье: Собирающимся в РФ жителям Латвии грозит новая опасность
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео