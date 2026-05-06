«Гол, как сокол» - airBaltic запускает новый базовый тариф

Бизнес
Дата публикации: 06.05.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: «Гол, как сокол» - airBaltic запускает новый базовый тариф

Латвийская авиакомпания airBaltic вводит новый тариф Economy MINI — базовый вариант билета для пассажиров, которые путешествуют только с личной вещью.

Новый тариф доступен для покупки с 6 мая только через каналы продаж самой авиакомпании — сайт, мобильное приложение и колл-центр.

Economy MINI рассчитан на пассажиров, которым достаточно минимального набора услуг в поездке. В тариф входит одна личная вещь размером до 40 x 30 x 15 см. Такой вариант, как отмечает компания, может подойти для коротких деловых поездок, поездок на выходные и других путешествий, где дополнительный багаж обычно не требуется.

Пассажиры с билетом Economy MINI оплачивают только базовую услугу. Дополнительные опции — например, ручную кладь, регистрируемый багаж или питание — можно добавить при бронировании.

В airBaltic заявляют, что с введением Economy MINI структура тарифов компании приближается к модели, которая уже распространена в европейской авиации.

Коммерческий директор airBaltic Томас Рамдал отметил, что новый тариф дополняет существующую структуру билетов и позволяет пассажирам выбирать вариант, который лучше соответствует их поездке. По его словам, пассажиры, путешествующие налегке, смогут получить более доступную цену, а те, кому нужны дополнительные услуги, смогут добавить именно их.

airBaltic продолжит предлагать пять уже существующих типов билетов, в которые входит салонный чемодан: три тарифа в экономклассе и два в бизнес-классе. Economy MINI станет шестым и самым дешевым вариантом тарифа.

#авиация #путешествия #билеты #пассажиры #airbaltic #экономика
