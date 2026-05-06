Прокуратура передала в Земгальский районный суд уголовное дело об отстреле трех собак в октябре прошлого года в Брунавской волости Баускского края, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

По уголовному делу обвиняются четыре человека: бывший начальник полиции самоуправления Баускского края, двое сотрудников полиции самоуправления и охотник.

Бывшему начальнику полиции самоуправления Баускского края предъявлено обвинение в умышленных действиях государственного должностного лица, которые явно выходили за рамки прав и полномочий, предоставленных государственному должностному лицу законом, и возложенных на него задач, а также причинили существенный вред.

Сотрудники полиции самоуправления обвиняются в неисполнении обязанностей государственного должностного лица, а именно в том, что по халатности они не совершили действий, которые государственное должностное лицо должно было совершить в соответствии с законом и возложенной на него задачей, чем причинили существенный вред. Охотник обвиняется в жестоком обращении с животными, в результате которого они погибли.

10 октября 2025 года в связи с полученной информацией о том, что на частную территорию в Брунавской волости Баускского края забрели агрессивные бродячие собаки, на место происшествия прибыли двое сотрудников полиции самоуправления Баускского края.

На территории они обнаружили трех собак и предоставили дежурной центра оперативного управления полиции самоуправления Баускского края субъективную оценку агрессивности и опасности собак, после чего получили информацию о том, что на место происшествия вызваны охотник и сотрудники службы по отлову бродячих животных, сообщили в прокуратуре.

Тогдашний начальник полиции самоуправления Баускского края получил от дежурной центра оперативного управления информацию о том, что на частной территории находятся две агрессивные бродячие собаки.

Получив эту информацию, он, лично не убедившись в ее соответствии фактическим обстоятельствам и очевидно нарушив права и полномочия, предоставленные ему должностной инструкцией и правилами Кабинета министров, а также нарушив установленное в обязательных правилах думы Баускского края, что отлов бродячих домашних животных на административной территории самоуправления обеспечивает выбранный самоуправлением поставщик услуг, принял решение пригласить на место происшествия охотника и приказать ему убить собак.

Изначально от руководителя охотничьего коллектива был получен отказ, однако после повторного запроса начальника полиции самоуправления, выполняя его противоправное требование, руководитель охотничьего коллектива разместил в группе охотничьего коллектива в приложении "Whatsapp" сообщение с просьбой откликнуться охотнику, у которого есть возможность прибыть на место, чтобы по заданию полиции самоуправления убить находящихся там собак.

На призыв откликнулся охотник, который во второй половине дня 10 октября 2025 года прибыл на место и, осознавая возможность наступления вредных последствий, а именно, что в результате его действий собаки могут погибнуть, без достаточной причины, при отсутствии угрозы его здоровью и жизни или здоровью и жизни других лиц, незаконно убил трех собак, принадлежавших Модрису Коновалову.

Когда на место прибыл охотник, полицейские самоуправления, осознавая, что он прибыл, чтобы убить собак, и осознавая, что эти собаки в конкретный момент не нападают и не угрожают ни находящимся на территории людям, ни имуществу, по халатности не предприняли никаких действий, чтобы предотвратить незаконное убийство собак.

В том числе полицейские самоуправления, не дождавшись прибытия представителей службы по отлову бродячих животных, чтобы те выполнили предусмотренные нормативными актами действия по отлову, идентификации и, в случае необходимости, доставке этих собак в приют для животных, не выполнили установленные для них в должностной инструкции обязанности по поддержанию общественного порядка на административной территории Баускского края и контролю выполнениея принятых думой краевого самоуправления обязательных правил.