Может ли вспышка кишечной палочки распространиться на всю Латвию?

Нынешняя вспышка инфекции кишечной палочки не является проблемой такого масштаба, чтобы охватить всю страну — определенный продукт питания рано или поздно либо выбрасывается, либо съедается, поэтому эти бактерии не могут широко распространяться в обществе, рассказал профессор Уга Думпис, врач-инфекционист Клинической университетской больницы имени Паула Страдыньша.

«Не должно быть такого, чтобы инфекция распространилась по всей Латвии», — сказал Думпис.

Он предсказал, что если в течение следующей недели не будет выявлено большого количества новых случаев заражения, эпидемия может вскоре закончиться.

В свою очередь, если число случаев заражения продолжит расти, будет легче найти причину заражения или конкретный продукт, который мог вызвать заражение, отметил Дампис.

«Важно понять, возникнут ли новые случаи в ближайшем будущем или нам еще придется сталкиваться с последствиями», — отметил Думпис.

Как сообщалось, по состоянию на 3 апреля зарегистрировано 58 случаев заболевания, в том числе семь взрослых. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), 27 случаев заболевания зафиксировано в Риге, десять — в Сигулдском крае, восемь — в Адажском крае, по три — в Цесисском крае и Лиепае, по два — в Саласпилсском крае и Кекавском крае, по одному — в Елгавском, Ропажском и Южнокурземском краях.