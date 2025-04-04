Baltijas balss logotype

Может ли вспышка кишечной палочки распространиться на всю Латвию? 1 1306

Наша Латвия
Дата публикации: 04.04.2025
BB.LV
Может ли вспышка кишечной палочки распространиться на всю Латвию?

Нынешняя вспышка инфекции кишечной палочки не является проблемой такого масштаба, чтобы охватить всю страну — определенный продукт питания рано или поздно либо выбрасывается, либо съедается, поэтому эти бактерии не могут широко распространяться в обществе, рассказал профессор Уга Думпис, врач-инфекционист Клинической университетской больницы имени Паула Страдыньша.

«Не должно быть такого, чтобы инфекция распространилась по всей Латвии», — сказал Думпис.

Он предсказал, что если в течение следующей недели не будет выявлено большого количества новых случаев заражения, эпидемия может вскоре закончиться.

В свою очередь, если число случаев заражения продолжит расти, будет легче найти причину заражения или конкретный продукт, который мог вызвать заражение, отметил Дампис.

«Важно понять, возникнут ли новые случаи в ближайшем будущем или нам еще придется сталкиваться с последствиями», — отметил Думпис.

Как сообщалось, по состоянию на 3 апреля зарегистрировано 58 случаев заболевания, в том числе семь взрослых. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), 27 случаев заболевания зафиксировано в Риге, десять — в Сигулдском крае, восемь — в Адажском крае, по три — в Цесисском крае и Лиепае, по два — в Саласпилсском крае и Кекавском крае, по одному — в Елгавском, Ропажском и Южнокурземском краях.

Читайте нас также:
#здравоохранение # дети
1
0
0
10
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • 4-го апреля

    с такой медециной как у нас скорее всего распрастронится

    21
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий
Синоптики озадачили прогнозом на несколько дней
Синоптики озадачили прогнозом на несколько дней
Автоинструкторов с низкой успеваемостью учеников отстранят
Автоинструкторов с низкой успеваемостью учеников отстранят
Скольким пенсионерам РФ присвоен статус малоимущих в Риге и каково пособие?
Скольким пенсионерам РФ присвоен статус малоимущих в Риге и каково пособие?
Вчера тоже предупреждали о грозе и ливнях. И где они?
Вчера тоже предупреждали о грозе и ливнях. И где они? 2 231
Дальше пешком: в Латвии пропадут автобусы – в первую очередь в окрестностях Риги
Дальше пешком: в Латвии пропадут автобусы – в первую очередь в окрестностях Риги 2 604
Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (16-22 июня)
Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (16-22 июня) 1 433
Что делать, если в Латвии вдруг исчезнут нужные лекарства
Что делать, если в Латвии вдруг исчезнут нужные лекарства 517

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений? 8
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Люблю!
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость 44
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки
ЧП и криминал
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки 38
Типы отношений: почему важно знать свой
Люблю!
Типы отношений: почему важно знать свой 45
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий
Наша Латвия
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий 55
Состояние Брюса Уиллиса резко ухудшилось: артист больше не может ходить и говорить
Люблю!
Состояние Брюса Уиллиса резко ухудшилось: артист больше не может ходить и говорить 83
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений? 8
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Люблю!
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость 44
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки
ЧП и криминал
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки 38

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео