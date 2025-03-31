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Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума 1 702

Политика
Дата публикации: 31.03.2025
BB.LV
Valsts prezidenta kanceleja

Valsts prezidenta kanceleja

Президент предлагает сократить первоначальное количество подписей для референдума с 10% до 5%, в целом сохранив нынешний порог.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич предлагает Сейму внести поправки в закон о всенародном голосовании, инициировании законов и европейских гражданских инициативах, предусматривающие снижение с 10% до 5% количества подписей, которые первоначально должны будут собрать инициаторы сбора подписей для всенародных голосований по законодательным инициативам, а для достижения порога в 10% предлагается установить более существенное участие государства.

В настоящее время для того, чтобы сбор подписей считался успешным, под инициативой должно подписаться не менее 10% избирателей, что составляет примерно 150 000 граждан Латвии старше 18 лет. После этого законодательная инициатива может быть вынесена на референдум.

Предложение президента Сейму предусматривает снижение этого первоначального порога до одной двадцатой, или 5%, от числа избирателей, принявших участие в последних выборах в Сейм. Президент предлагает заменить действующий порядок двухэтапным сбором подписей: на первом этапе количество необходимых подписей будет сокращено, однако на втором этапе все равно потребуется собрать 10% подписей имеющих право голоса лиц.

Согласно предложению Ринкевича, после регистрации законопроекта в Центрально-избирательной комиссии (ЦИК) его в течение шести месяцев должны будут подписать как минимум 5% от числа избирателей, участвовавших в последних выборах в Сейм. Подписаться можно будет лично, например, у присяжного нотариуса, или в электронной форме.

На втором этапе потребуется собрать 10% подписей, но в процесс в большей степени следовало бы включиться государству: после сбора 5% подписей ЦИК объявит 30-дневный сбор подписей 10% избирателей, когда за законопроект можно будет подписаться в определенных самоуправлениями местах или в электронном виде. Граждане, поставившие свои подписи на первом этапе, будут зачислены в общее число инициаторов законопроекта. Если законопроект за этот отведенный месяц соберет подписи как минимум 10% избирателей, ЦИК направит его президенту, который подаст его в Сейм, предусматривает предложение президента.

Как заявил в понедельник журналистам глава государства, со временем можно будет сделать вывод, помогут ли предложенные поправки к закону о всенародном голосовании или нет. По словам президента, на переговорах с населением и с партиями выкристаллизовалось общее мнение, что действующий сейчас порядок затруднен и не способствует вовлечению общества в политические процессы.

Ринкевич отметил, что до 2012 года было достаточно заявлений 10 000 избирателей, после чего организацией и реализацией всего процесса занималась ЦИК. Сейчас действует порядок, предусматривающий, что ЦИК организует только референдум. Предложенные президентом поправки предусматривают, что придется собрать подписи одной двадцатой части, или 5% голосов избирателей, и тогда организацию дальнейших процессов возьмет на себя ЦИК. Ринкевич отметил, что исходя из результатов прошедших выборов, 5% может составить около 46 000 жителей.

Отвечая на вопрос, почему речь идет о 5% голосов жителей, президент пояснил, что в эпоху интернета и СМИ хорошо развита платформа общественного участия "Manabalss.lv", которая обеспечивает удобную возможность решать многие проблемы именно в Сейме, но вопрос о референдуме более серьезный. По словам Ринкевича, с учетом полученных уроков в предложенных поправках сохранено требование для ЦИК убедиться, что подготовленное на референдум предложение разработано надлежащим образом.

По его мнению, это один из шагов, но не волшебная палочка, чтобы постепенно начать восстанавливать доверие общества к власти.

Ринкевич также отметил, что были вопросы, которые вызвали волнения в социальных сетях, однако когда по этому поводу начинаются дискуссии в обществе, более широкой поддержки нет. Он рассказал, что ранее в этом винили порядок, однако теперь он может быть либерализован.

На вопрос, не будут ли деньги государства, вложенные в референдумы, которые не получат необходимой поддержки, растрачены зря, президент ответил, что не хочет увязывать демократию с затратами. По его мнению, если есть вопросы, которые важны для большой части общества и доходят до референдума, это нельзя считать потерянными деньгами, поскольку это позволяет сделать вывод, что о том или ином обстоятельстве думает большинство.

По словам Ринкевича, чтобы избежать нерационального использования государственных средств и обеспечить подачу на сбор подписей законопроектов по вопросам, действительно имеющим общественное значение и актуальность, государство начнет активное участие в процессе сбора подписей, если в течение шести месяцев с момента регистрации инициативы ее подпишет не менее одной двадцатой от числа избирателей, принявших участие в последних выборах в Сейм.

Президент считает, что сбор подписей должен быть организован в том же порядке, как и для всенародного голосования, с возможностью использования электронных подписей на втором этапе сбора подписей.

"Важно подчеркнуть, что право подать президенту государства полностью разработанный проект поправок к Конституции или законопроект по-прежнему будет иметь не менее одной десятой части избирателей, как это предусмотрено Конституцией", - сказал Ринкевич.

Право избирателей на законодательные инициативы должно быть не только теоретическим, но и практически осуществимым, добавил Ринкевич.

По словам советника президента Мартиньша Дрегериса, в понедельник Ринкевич подписал и направил в президиум Сейма законопроект, который, по мнению президента, усилит участие граждан с правом голоса в процессе принятия решений по важным для общества вопросам и обеспечит более существенную государственную поддержку в сборе подписей под законодательными инициативами избирателей, зарегистрированными ЦИК.

Президент Латвии считает, что в демократической правовой республике народ должен иметь возможность влиять на принятие решений государством.

Ринкевич обращает внимание, что поправками к закону о всенародном голосовании от 8 ноября 2012 года значительно сокращено участие государства в процессе сбора подписей за внесенные избирателями законодательные инициативы.

"Несмотря на то, что Конституционный суд в решении от 12 февраля 2014 года пришел к выводу, что этот новый порядок сбора подписей соответствует Конституции, он в то же время подчеркнул: законодатель должен следить за тем, чтобы требования, установленные правовым регулированием, были выполнимыми, и избиратели могли бы реализовать свое право законодательной инициативы", - сказал президент Латвии.

Он напомнил, что с 2013 года ни один законопроект, разработанный избирателями, или проект поправок к Конституции не был подан президенту Латвии и рассмотрен Сеймом. Это вызывает сомнения в том, действительно ли существующая процедура позволяет избирателям эффективно реализовать свое право законодательной инициативы.

Законопроект предусматривает, что новый порядок подачи законодательных инициатив избирателей будет применяться к законопроектам, поданным в ЦИК для оценки и регистрации после 1 января 2027 года.

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(1)
  • Д
    Дед
    1-го апреля

    5% это тоже нереально много. То есть все эти потуги не о чем. Большинство граждан за народно избранного президента, а подписалось меньше 2000. Предлагаю, при 5% должны быть выделены средства инициаторам на рекламу, чтобы каждый знал как и где за это можно подписаться, тогда возможен небольшой шанс.

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