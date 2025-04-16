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За жестокое обращение с птицей задержаны двое мигрантов. Им грозит до шести лет тюрьмы 2 997

ЧП и криминал
Дата публикации: 16.04.2025
BB.LV
За жестокое обращение с птицей задержаны двое мигрантов. Им грозит до шести лет тюрьмы

Сотрудники полиции 31 марта получили информацию о возможном жестоком обращении с лебедем. По данному факту был начат уголовный процесс, задержаны двое граждан третьих стран, сообщает Госполиция.

Информация поступила от полиции самоуправления Царникавы Адажского края. Жители рассказали, что 30 марта в Царникаве двое мужчин жестоко обращались с лебедем в присутствии трёх несовершеннолетних. По словам очевидцев, мужчины схватили птицу за шею, засунули в чёрный мешок, положили в автомобиль и уехали.

В результате оперативных действий сотрудники полиции установили личности подозреваемых. 31 марта были задержаны иностранцы 1984 и 1993 года рождения. По их словам, они отмечали окончание поста и схватили лебедя "ради веселья". Позже они поехали в Ригу и выпустили птицу на обочине дороги.

Задержанные ранее не привлекались к ответственности и не попадали в поле зрения правоохранительных органов. Им избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Предварительное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Уголовный процесс начат по третьей части 230-й статьи УЗ ЛР — за жестокое обращение с животным и его истязание, совершённое в присутствии несовершеннолетних. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

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#полиция #дикие животные
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Оставить комментарий

(2)
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    16-го апреля

    Этот закон, действует только на граждан Латвии, в прочем как и многие другие. А пернатого жалко.

    9
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  • JB
    Janis Berzin
    16-го апреля

    Птичку жалко! Мем - «Воруй, убивай, *** гусей!» зажил новой жизнью.

    9
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