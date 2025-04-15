Бизнес предложил сэкономить расходы государства на 850 млн. В Сейме не готовы

В то же время она скептически отнеслась к предложению бизнес-организаций к партиям подписать меморандум, предусматривающий сокращение государственных расходов на 850 млн евро в следующем году, или примерно на 5%. "Прогрессивные" тоже критикуют меморандум. Из правительственных партий его готов подписать только Союз зеленых и крестьян (СЗК).

Как отметила Силиня, "Новое Единство" готово поддержать идеи об оценке государственных функций, но простое сокращение финансирования не может быть самоцелью.

"Важно, чтобы мы нашли четкую оценку того, как эти средства, которые мы экономим, будут инвестированы в укрепление государственной безопасности и, возможно, решение будущих бюджетных проблем", - сказала Силиня.

Председатель парламентской фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев сказал, что он по-прежнему скептически относится к предложению "установить количественную цель, например, 850 миллионов, а затем посмотреть, где можно будет сократить расходы". "Мне кажется, это не ответственно. По моему мнению, правильный подход - это конкретно смотреть на программы, которые необходимо пересмотреть или прекратить, а затем действовать соответствующим образом", - сказал Шуваев.

Между тем представитель СЗК, министр сельского хозяйства Арманд Краузе заявил, что "депутаты и члены правления посчитали это хорошей инициативой, и меморандум будет подписан депутатами фракции на этой неделе". "Мы считаем очень важным сократить административные расходы и бюрократические препоны. И на оборону надо выделить 5%", - сказал Краузе.