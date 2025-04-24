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Бюрократы бегут из Риги? Минэкономики открывает представительство в Елгаве 1 484

Политика
Дата публикации: 24.04.2025
LETA
Бюрократы бегут из Риги? Минэкономики открывает представительство в Елгаве

Министр экономики Виктор Валайнис в дальнейшем будет работать также из представительства Министерства экономики в Елгаве, которое откроется в пятницу, 25 апреля.

В интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" министр сказал, что идея переезда министерств из столицы обсуждается уже несколько десятилетий, но так и не реализована. Однако Минэкономики пришло к выводу, что ее можно осуществить без дополнительных затрат, используя уже имеющуюся инфраструктуру, поэтому было принято решение открыть представительство министерства в помещениях Елгавского бизнес-инкубатора.

Валайнис также отметил, что существует еще более 20 мест, где можно открыть такие представительства.

"Это будет первое представительство, где буду лично работать и я. Руководство министерства также будет работать в этом офисе", - сказал министр экономики.

Как ранее заявило Минэкономики, цель создания представительства - способствовать росту региона, содействовать развитию бизнеса и привлечению инвестиций.

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#елгава #минэкономики
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(1)
  • JB
    Janis Berzin
    24-го апреля

    Скунгс министр из Елгавы, поэтому хочет перетащить туда министерство.

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