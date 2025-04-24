"Кремлевский мясник" 9 мая попытается устроить шоу — об этом в интервью телеканалу TV3 сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

По словам Браже, Россия создает впечатление, что у неё есть международная поддержка. Отчасти это получается – латвийский министр рассказала, что в этом мероприятии примут участие и другие страны, чтобы продемонстрировать "какие-то условные связи".

"Но это нас не касается. Это не наш праздник", — подчеркнула министр.

Если в Латвии в связи с этим возникнут какие-либо "нарушения порядка", службы безопасности и правоохранительные органы с этим справятся, уверена Браже.

Одновременно министр напомнила, что 8 мая отмечается окончание Второй мировой войны. В этот день она вместе с другими министрами стран Европы будет находиться на неформальной встрече в Варшаве.

В то же время 9 мая — это День Европы, и это наш праздник, подчеркнула Браже.

Как сообщал bb.lv, в прошлом году зарплата Байбы Браже в госучреждениях страны превысила 90 тыс. евро на руки (примерно по 7,5 тыс. евро в месяц).

Как известно, 9 мая 1950 года министр иностранных дел Франции Робер Шуман призвал объединить производство угля и стали в странах Европы, чтобы обеспечить мир и улучшить уровень жизни. Этот шаг стал первым на пути к созданию Европейского союза.

В 1985 году было принято решение отмечать 9 мая как День Европы. Он символизирует единство между странами, включая те, которые когда-то воевали друг с другом. С 2004 года 9 мая также отмечается в Латвии как День Европы.