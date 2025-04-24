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Глава МИД Латвии назвала Путина мясником и рассказала, что будет праздновать 9 мая 19 11319

Политика
Дата публикации: 24.04.2025
LETA
Глава МИД Латвии назвала Путина мясником и рассказала, что будет праздновать 9 мая

"Кремлевский мясник" 9 мая попытается устроить шоу — об этом в интервью телеканалу TV3 сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

По словам Браже, Россия создает впечатление, что у неё есть международная поддержка. Отчасти это получается – латвийский министр рассказала, что в этом мероприятии примут участие и другие страны, чтобы продемонстрировать "какие-то условные связи".

"Но это нас не касается. Это не наш праздник", — подчеркнула министр.

Если в Латвии в связи с этим возникнут какие-либо "нарушения порядка", службы безопасности и правоохранительные органы с этим справятся, уверена Браже.

Одновременно министр напомнила, что 8 мая отмечается окончание Второй мировой войны. В этот день она вместе с другими министрами стран Европы будет находиться на неформальной встрече в Варшаве.

В то же время 9 мая — это День Европы, и это наш праздник, подчеркнула Браже.

Как сообщал bb.lv, в прошлом году зарплата Байбы Браже в госучреждениях страны превысила 90 тыс. евро на руки (примерно по 7,5 тыс. евро в месяц).

Как известно, 9 мая 1950 года министр иностранных дел Франции Робер Шуман призвал объединить производство угля и стали в странах Европы, чтобы обеспечить мир и улучшить уровень жизни. Этот шаг стал первым на пути к созданию Европейского союза.

В 1985 году было принято решение отмечать 9 мая как День Европы. Он символизирует единство между странами, включая те, которые когда-то воевали друг с другом. С 2004 года 9 мая также отмечается в Латвии как День Европы.

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#путин #9 мая #байба браже
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Оставить комментарий

(19)
  • OT
    Ol Ti
    25-го апреля

    старушка явно в маразме... кровавый хохол - вот кто реальный мясник.

    7
    0
  • ФФ
    Федул Федулов
    25-го апреля

    Рад, что Браже будет праздновать 9е Мая!

    3
    1
  • JD
    Janis Dombris
    24-го апреля

    Не хочу показаться душным, как эта барже, но 8(9) мая это только капитуляция германии, а вторая мировая война закончилась 2 сентября

    55
    1
  • A
    Anim
    Janis Dombris
    24-го апреля

    Вторая Мировая война закончилась 2 сентября, дебилы безграмотные.

    30
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    24-го апреля

    Зря нападаете на женщину, она баба умная, своё дело знает и потому и получает десятками тысяч! А что вы имеете? Да ничего, потому как умеете только кирпичи складывать, а это дорого не стоит. Ну и кто умнее? Не помирайте от зависти мужики!

    5
    46
  • Д
    Дед
    Бесс Толковый
    24-го апреля

    Была бы умная не несла бред. Она не умная, просто у нее правильные родственники. В Латвии все чинуши, только чьи то родственники, которые устраивают по блату или знакомству.

    54
    1
  • ТК
    Тото Кутунио
    Бесс Толковый
    24-го апреля

    Это ведь сарказм? Верно?

    9
    0
  • A
    Anim
    Бесс Толковый
    24-го апреля

    Не напрягайся, итак знаем, что интеллект у потреплядей измеряется количеством денег.

    6
    0
  • ЯО
    Яшка Одесский
    24-го апреля

    Чем ближе 9 Мая тем больше дерьма из перDelfi, BB...

    69
    3
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    24-го апреля

    8 мая отмечают проигравшие а 9 мая Победители!! Мадам Мидовка! нас не волнует ваше нацисткое мнение. Трибунал уже скоро

    87
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    24-го апреля

    Мадам еще раз подтвердила, что ей давно пора вернуться на работу в свинарник. И совсем не свинаркой...

    151
    4
  • БТ
    Бесс Толковый
    Мимо проходил
    25-го апреля

    Это у вас от зависти к женщине, которая может делать себе хорошие деньги, а ты мужик, живёшь на пособии. Потому тебе пора обратно в свинарник, может там твоё счастье.

    0
    4
  • MI
    Marija Ivanova
    24-го апреля

    Какая-то она топорная в своих высказываниях. Ну хочешь съязвить, пожалуйста, но ты же глава мида, сделай это изящно. Нет, как на базаре рыбам бошки и правду матку рубим.

    132
    5
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Marija Ivanova
    24-го апреля

    О какой правде матке речь? То, о чём говорит эта женщина, это глупая тупость. Глупая тупость она природного происхождения, а вот просто тупость - она врождённая, на генетическом уровне.

    73
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    24-го апреля

    День Победы -- 9 мая, и на этом точка. Тот кто считает по другому, то находится с противоположной стороны. Со стороны побежденного фашизма.

    143
    6
  • EB
    Emigrants Berzins
    24-го апреля

    Ну прямо гордость берёт за нашу будущую президентшу! Какой ум! Какой такт! Какое обаяние и шарм! Воистину, лимбажская (а также вангажская и баложская) школа дипломатия - сильнейшая в Европе. Да что там, да и во всём мире!

    107
    4
  • З
    Злой
    24-го апреля

    Вообще не интересует что женщина будет отмечать, у многих своё мнение есть.

    81
    6
  • Мп
    Мимо проходил
    Злой
    24-го апреля

    Женщина?! Сомнительно что-то, такой кровожадности за женщинами водиться не должно...

    45
    0
  • JB
    Janis Berzin
    24-го апреля

    "министр иностранных дел Франции Робер Шуман призвал объединить производство угля и стали в странах Европы" - создание буржуйских межнациональных трестов, концернов, транснациональных корпораций, монополий это день Европы? Благодаря министру-капиталисту Жабе узнали что такое "европейские ценности и сколько они стоят.

    48
    4
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