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Как российские туристы попадают в Ригу, и почему не работает «кордон» стран Балтии? 2 1821

Политика
Дата публикации: 24.04.2025
TV3
Как российские туристы попадают в Ригу, и почему не работает «кордон» стран Балтии?

С 2022 года Латвия, Литва и Эстония полностью запретили выдачу туристических виз для граждан России. Однако, несмотря на это, многие россияне продолжают находить способы путешествовать по странам ЕС, используя различные обходные пути и маршруты. Это вызывает беспокойство в странах Балтии, которые настаивают на введении более строгих ограничений по всему Европейскому Союзу, сообщает tv3.lv.

Ограничения были введены после того, как Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года. В ответ ЕС приостановил действие соглашения об упрощённой выдаче виз с Россией, что сделало процесс получения шенгенской визы более длительным, дорогим и сложным. Тем не менее, это не полностью остановило поток туристов из России. Российские блогеры в соцсетях делятся лайфхаками, как обойти эти ограничения, например, получив визу в таких странах, как Италия, а затем путешествуя в государства, где туристические визы для россиян заблокированы, включая Латвию.

Популярный российский инфлюенсер Егор Мело, который в своих публикациях утверждает, что «путешествовать по Европе может каждый», говорит, что за год посетил и страны Балтии по туристической визе, несмотря на официальные запреты. Его стратегия — получить визу в другой стране ЕС, например, в Испании или Италии, а затем въехать в Латвию или Литву, перемещаясь по Шенгенской зоне без пограничного контроля.

Идея хорошая, но исполнение — не очень

Хотя Латвия, Литва, Эстония, Польша и Финляндия прекратили выдачу туристических виз гражданам России, эти ограничения касаются только прямого въезда из России. Если российский гражданин въезжает в ЕС через третью страну и у него есть действующая шенгенская виза, он может свободно перемещаться по всей зоне.

«Поскольку в Шенгенской зоне отсутствует внутренний пограничный контроль, наличие визы позволяет передвигаться практически без ограничений», — объясняет юридический эксперт Йельского университета Сара Гантия.

Так, одна российская блогерка в комментарии для CNN рассказала, что с испанской визой вылетела из Москвы в Мадрид, а оттуда — в Ригу, не встретив ни одного вопроса в аэропорту. «Это становится обычной практикой», — заявила она.

90% виз выдаются с туристической целью

Согласно данным ЕС, в первой половине 2024 года гражданам России было выдано более 565 000 шенгенских виз, 90% из них — с туристической целью. Хотя это значительно меньше, чем до пандемии (в 2019 году было выдано около 4 миллионов виз), количество выросло на 25% по сравнению с 2023 годом. Уровень отказов в визе в странах ЕС сильно различается — от 1% до 65%.

Кроме того, оформление виз возможно и через так называемые «услуги по упрощённой схеме». Например, туристическое агентство «Visateka» в Санкт-Петербурге предлагает подготовить документы для получения визы во Францию с последующим въездом в страны Балтии. По их утверждению, в апреле 2024 года они помогли 20 гражданам России получить визы для въезда в Латвию, 93 — в Литву, 20 — в Польшу.

Страны Балтии бьют тревогу

Министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис на заседании Совета ЕС по юстиции и внутренним делам в Брюсселе выразил обеспокоенность происходящим и подчеркнул необходимость согласованных действий на уровне ЕС.

Рихард Козловскис, министр внутренних дел Латвии: «Мы сталкиваемся с незаконным пересечением границы, актами саботажа, попытками информационной пропаганды. Поэтому я призываю всех коллег из стран-членов отнестись к этой угрозе со всей серьёзностью».

Однако такая позиция не всегда находит единодушную поддержку. Некоторые считают, что запреты на визы могут затронуть не только туристов, но и тех, кто ищет убежище или пытается спастись от режима. «Многие россияне живут в Европе, и их родственники не могут приехать к ним в гости», — подчёркивает Гантия.

Тем временем отдельные страны, такие как Венгрия и Румыния, смягчают правила выдачи виз, стремясь привлечь туристов. В Венгрии число российских туристов выросло на треть, а Румыния в апреле 2024 года возобновила выдачу краткосрочных виз гражданам России.

«Я не поддерживаю Путина — почему я должна страдать?»

«Я не часть этой войны, я не поддерживаю Путина, — заявила CNN российская путешественница, посетившая рождественский рынок в Риге. - Не понимаю, почему я должна страдать и считаться угрозой».

Тем не менее, многие украинцы по-прежнему считают отдых во время войны неэтичным. «Мои родственники в Украине не были в отпуске уже несколько лет — потому что не знают, где может быть безопасно», — говорит гражданин Украины и США Марк Темински. - Видеть российских туристов в Греции и на Кипре — для меня это странно. С моральной точки зрения — это не складывается».

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#туристы #шенген #россия-евросоюз
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Оставить комментарий

(2)
  • bt
    bory tchist
    25-го апреля

    закрыть эту про российскую агитационную поганку "вв" власти балтийских стран не могут, не говоря уже о – целенаправленном попадании российских туристов (пока что не воюющих против ЕС) в страны Балтии

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  • ЁП
    Ёхн Пёхн
    24-го апреля
    1. "актами саботажа, попытками информационной пропаганды"... -> пожалуйста конкретные факты в студию. Этот абстрактный пи..ёж мне надоел.
    2. Радуйтесь, что хоть приезжает в Ригу и оставляет тут свои деньги.
    17
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