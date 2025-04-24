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Более 500 тяжелораненых из Украины поступили в Восточную больницу с начала войны 2 582

Наша Латвия
Дата публикации: 24.04.2025
LETA
Более 500 тяжелораненых из Украины поступили в Восточную больницу с начала войны

В Восточную клиническую больницу Рижского университета (RAKUS) с начала войны поступило 504 тяжелораненых из Украины.

Сегодня в RAKUS прибыли еще 24 раненых украинских солдата, прием которых организован в сотрудничестве с благотворительным проектом «M-Help.com». Автобус с украинскими солдатами встречали председатель правления Восточной больницы Нормундс Станевичс и полномочный посол Украины в Латвии Анатолий Куцеволс, а также другие представители больницы и посольства.

Пациентов встречала команда врачей различных специальностей и медперсонал клиники неотложной медицины и приема пациентов.

Все пациенты, прибывшие из Украины, прошли комплексную оценку состояния здоровья, включая различные лабораторные исследования, а также тестирование на возможное наличие мультирезистентных инфекций, поскольку в условиях войны они могут быстро вспыхивать и распространяться. Нескольким пострадавшим были проведены дополнительные рентгенологические исследования для уточнения состояния их травм.

После обследования, в зависимости от специфики последствий ранений, пациенты будут переведены в другие медицинские учреждения Латвии.

Лечение пострадавших от войны в RAKUS - это совместная работа врачей разных профилей: травматологов, хирургов, микрохирургов, инфекционистов, врачей физической и реабилитационной медицины, физиотерапевтов, эрготерапевтов, радиологов и лабораторных специалистов. С момента начала войны России против Украины в 2014 году микрохирурги также активно участвуют в лечении жертв военных травм, проведя более 150 реконструктивных операций украинским солдатам в операционных Восточного госпиталя в составе мультидисциплинарной медицинской бригады.

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#помощь украине #восточная больница
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(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    25-го апреля

    Своих граждан Латвии доставленных на скорой помощи, в приёмном покое на сквозняке с приступами держут часами, за их же деньги! Ну и развели бардак в последние годы - МАМАНИГАРЮЙ!

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  • lg
    lo gos
    24-го апреля

    Для своих граждан мест нету. Пускай дохнут, а тут, под шумок, можно еще бабла порубить.

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