Более 500 тяжелораненых из Украины поступили в Восточную больницу с начала войны

В Восточную клиническую больницу Рижского университета (RAKUS) с начала войны поступило 504 тяжелораненых из Украины.

Сегодня в RAKUS прибыли еще 24 раненых украинских солдата, прием которых организован в сотрудничестве с благотворительным проектом «M-Help.com». Автобус с украинскими солдатами встречали председатель правления Восточной больницы Нормундс Станевичс и полномочный посол Украины в Латвии Анатолий Куцеволс, а также другие представители больницы и посольства.

Пациентов встречала команда врачей различных специальностей и медперсонал клиники неотложной медицины и приема пациентов.

Все пациенты, прибывшие из Украины, прошли комплексную оценку состояния здоровья, включая различные лабораторные исследования, а также тестирование на возможное наличие мультирезистентных инфекций, поскольку в условиях войны они могут быстро вспыхивать и распространяться. Нескольким пострадавшим были проведены дополнительные рентгенологические исследования для уточнения состояния их травм.

После обследования, в зависимости от специфики последствий ранений, пациенты будут переведены в другие медицинские учреждения Латвии.

Лечение пострадавших от войны в RAKUS - это совместная работа врачей разных профилей: травматологов, хирургов, микрохирургов, инфекционистов, врачей физической и реабилитационной медицины, физиотерапевтов, эрготерапевтов, радиологов и лабораторных специалистов. С момента начала войны России против Украины в 2014 году микрохирурги также активно участвуют в лечении жертв военных травм, проведя более 150 реконструктивных операций украинским солдатам в операционных Восточного госпиталя в составе мультидисциплинарной медицинской бригады.