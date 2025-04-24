Министр призывает жителей заботиться о своей стойкости и критическом мышлении

Министерство иностранных дел продолжит работу по расширению присутствия союзников по НАТО в Латвии, укреплению сотрудничества с партнёрами и сдерживанию России. В то же время каждый житель должен заботиться о своей стойкости, критическом мышлении и развитии новых навыков, заявила министр иностранных дел Байба Браже, пишет ЛЕТА.

Оценивая свой год на посту министра, Браже подчеркнула, что в центре всех её встреч была и будет поддержка Украины, отметив, что ситуация там влияет на безопасность всей Европы и трансатлантического пространства. "Нельзя сидеть и ждать, что разные страны мира сами поймут суть войны, развязанной Россией", – отметила министр.

По её словам, видно, что на фоне введённых против России санкций её военная экономика слабеет. Одновременно Браже указала, что на уровне Европейского союза регулярно подчёркивается необходимость разделения бремени, поскольку именно латвийские службы выполняют важную работу по контролю санкций на восточной границе ЕС и НАТО, несмотря на то, что 80% грузов, пересекающих границу с Россией и Белоруссией, поступают из других стран ЕС.

Министр также отметила, что за это время были укреплены отношения с США.

"Наша задача — реализовывать интересы Латвии и углублять сотрудничество с США в сфере безопасности, энергетики и новых технологий", — сказала Браже, подчеркнув, что уже определён ряд совместных проектов.

Браже также пообещала продолжить работу по расширению присутствия союзников НАТО в Латвии, поддерживая тесное сотрудничество с Канадой, которая в настоящее время возглавляет международный контингент НАТО в стране.

Она добавила, что за прошедший год удалось углубить сотрудничество с партнёрами и в других регионах мира, особенно с государствами Индо-Тихоокеанского региона.

Министр также выделила деятельность Консульской службы, пояснив, что она оказывала поддержку гражданам Латвии в самых разных кризисных ситуациях. Она рассказала, что в результате агрессивной внешней политики России возникло новое направление консульской работы — защита граждан Латвии, включая действующих и бывших должностных лиц, от неправомерных и политически мотивированных международных ордеров на арест, выдаваемых Россией.

Кроме того, министр подчеркнула, что в список нежелательных для Латвии лиц были включены целый ряд людей. Она повторно призвала организаторов публичных мероприятий тщательно проверять репутацию и поведение приглашённых гостей.

Каждого жителя Браже призывает заботиться о своей стойкости, критическом мышлении и постоянно развивать новые навыки. Она рассказала, что в прошлом году сама вступила в Земессардзе и в ноябре завершила курс базовой подготовки.

"Одна из привилегий этой должности — возможность встречаться с людьми Латвии — молодёжью, предпринимателями, учёными, вооружёнными силами, представителями диаспоры как в Латвии, так и за её пределами. У нас действительно много талантливых и инициативных людей", — подчеркнула Браже.

Министр также перечислила другие выполненные задачи и планы на будущее, включая сокращение бюрократии, поддержку экспортёров и другие направления.

Сейм утвердил Браже в должности министра иностранных дел 19 апреля 2024 года.