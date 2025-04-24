Латвия ощетинилась ежами: атаку российских танков должны остановить «зубы дракона»

Латвийское Минобороны собрало в Зилупе журналистов, чтобы рассказать и показать, как идет строительство Балтийской линии обороны на границе с Россией.

Министр обороны Андрис Спрудс доложил, что на линию обороны планируется потратить 303 миллиона евро. В прошлом году уже освоено 25 млн евро. На эти средства у границы с Россией и Беларусью в Латгалии складированы десятки тысяч бетонных блоков, "зубов драконов", "противотанковых ежей" и другие элементов, призванных остановить противника и повернуть его вспять.

В этом году планируется закупка мин и сенсорных систем.

Цель — блокировать и уничтожать российские и белорусские войска. Если, конечно, они пойдут в атаку.

Параллельно с установкой противотанковых ежей и «зубов дракона» ведётся работа по улучшению возможностей ПВО: подписан контракт на закупку системы противовоздушной обороны, а также заключены несколько договоров с местной промышленностью на разработку управляемых ракет, электронного вооружения и перехватывающих средств.

Но не все так просто. Министр отметил, что остаётся необходимость изъятия участков частной земли для строительства инфраструктуры.

В настоящее время остаются десятки участков, которые необходимо национализировать, но список может быть дополнен, поскольку вооружённые силы продолжают оценивать необходимость освоения территорий.

Отметим, что при строительстве военных объектов разрешено не выполнять нормативные акты, регулирующие строительство, лесное хозяйство, вырубку деревьев и охрану окружающей среды.

Фото LETA

В свою очередь прибывший на пресс-конференцию командующий Латвийской армией генерал-майор Каспарс Пуданс рассказал о важности приобретения системы ПВО для повышения уровня безопасности.

В ближайшие годы планируется создание оборонительных постов с усиленными укреплениями, линиями заграждений и сенсорами, а также складов боеприпасов и мин, сообщает МО.

Напомним, в январе 2024 года министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии подписали соглашение о создании Балтийской оборонной линии с целью укрепления восточной границы стран Балтии и НАТО. В мае прошлого года Польша объявила о присоединении к этой линии.

Балтийская оборонная линия строится скоординированно, однако каждая страна реализует её за счёт собственных бюджетных средств.