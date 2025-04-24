Baltijas balss logotype

Латвия ощетинилась ежами: атаку российских танков должны остановить «зубы дракона» 10 1143

Политика
Дата публикации: 24.04.2025
BB.LV
Латвия ощетинилась ежами: атаку российских танков должны остановить «зубы дракона»
ФОТО: LETA

Латвийское Минобороны собрало в Зилупе журналистов, чтобы рассказать и показать, как идет строительство Балтийской линии обороны на границе с Россией.

Министр обороны Андрис Спрудс доложил, что на линию обороны планируется потратить 303 миллиона евро. В прошлом году уже освоено 25 млн евро. На эти средства у границы с Россией и Беларусью в Латгалии складированы десятки тысяч бетонных блоков, "зубов драконов", "противотанковых ежей" и другие элементов, призванных остановить противника и повернуть его вспять.

В этом году планируется закупка мин и сенсорных систем.

Цель — блокировать и уничтожать российские и белорусские войска. Если, конечно, они пойдут в атаку.

Параллельно с установкой противотанковых ежей и «зубов дракона» ведётся работа по улучшению возможностей ПВО: подписан контракт на закупку системы противовоздушной обороны, а также заключены несколько договоров с местной промышленностью на разработку управляемых ракет, электронного вооружения и перехватывающих средств.

Но не все так просто. Министр отметил, что остаётся необходимость изъятия участков частной земли для строительства инфраструктуры.

В настоящее время остаются десятки участков, которые необходимо национализировать, но список может быть дополнен, поскольку вооружённые силы продолжают оценивать необходимость освоения территорий.

Отметим, что при строительстве военных объектов разрешено не выполнять нормативные акты, регулирующие строительство, лесное хозяйство, вырубку деревьев и охрану окружающей среды.

oborona_armija_protivotank2.jpg

Фото LETA

В свою очередь прибывший на пресс-конференцию командующий Латвийской армией генерал-майор Каспарс Пуданс рассказал о важности приобретения системы ПВО для повышения уровня безопасности.

В ближайшие годы планируется создание оборонительных постов с усиленными укреплениями, линиями заграждений и сенсорами, а также складов боеприпасов и мин, сообщает МО.

Напомним, в январе 2024 года министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии подписали соглашение о создании Балтийской оборонной линии с целью укрепления восточной границы стран Балтии и НАТО. В мае прошлого года Польша объявила о присоединении к этой линии.

Балтийская оборонная линия строится скоординированно, однако каждая страна реализует её за счёт собственных бюджетных средств.

Читайте нас также:
#граница #оборона #минобороны
4
0
0
44
0
0

Оставить комментарий

(10)
  • ЯО
    Яшка Одесский
    24-го апреля

    БРАВО! Отберите у хуторских нацкадров ВСЕ земли и хозяйства! И даже после этого они явно будут на голой жопе сидя кричать что они всему рады!

    7
    1
  • ФФ
    Федул Федулов
    24-го апреля

    Как бы не было так, что к чему готовились, то и получили...

    23
    1
  • AK
    Anton Kvaskov
    24-го апреля

    Мне стыдно за этих дураков.И мы дураки тоже...Это ведь на наши деньги... Поле чудес...

    54
    1
  • NB
    Nose Bose
    24-го апреля

    Ежи сильно затормозят дроны, да 🤣

    80
    1
  • ТК
    Тото Кутунио
    Nose Bose
    24-го апреля

    Это будут противодроновые ежи за 100500 лярдов.

    22
    1
  • lg
    lo gos
    24-го апреля

    Теперь осталось только купить на несколько миллиардов анальную смазку, снять штаны и ждать.

    63
    2
  • EB
    Emigrants Berzins
    24-го апреля

    Путину дали прочитать эту новость. Он заплакал.

    69
    1
  • З
    Злой
    Emigrants Berzins
    24-го апреля

    Не то слово, испугался по самое не могу.

    12
    1
  • JB
    Janis Berzin
    24-го апреля

    Это не сабли - здесь можно сотни миллиардов пилить и осваивать по карманам. Банкет у господ начался - холопы готовьте кошельки.

    76
    0
  • З
    Злой
    Janis Berzin
    24-го апреля

    С саблями на танки

    20
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Экономику подавать охлажденной: какой Латвия видит себя в далеком 2050 году
Экономику подавать охлажденной: какой Латвия видит себя в далеком 2050 году Эксклюзив!
«Это двуличие!» Экс-министр недоволен партнерами по коалиции
«Это двуличие!» Экс-министр недоволен партнерами по коалиции
Перед уходом на заслуженный отдых премьер Латвии сообщила, кто будет управлять республикой вместо неё
Перед уходом на заслуженный отдых премьер Латвии сообщила, кто будет управлять республикой вместо неё Эксклюзив!
«Ты в Россию?!» Латвия пригрозила лишить денег собравшегося в Москву блогера из США
«Ты в Россию?!» Латвия пригрозила лишить денег собравшегося в Москву блогера из США 5 1299
Школы Латвии будут финансировать по новой модели. Что в приоритете?
Школы Латвии будут финансировать по новой модели. Что в приоритете? 443
Приватизация только по решению Сейма! Будет референдум?
Приватизация только по решению Сейма! Будет референдум? 2 451
Так мы покупаем или продаем? Правительство ЛР начало с распродажи госсобственности, а закончила ее приумножением Эксклюзив!
Так мы покупаем или продаем? Правительство ЛР начало с распродажи госсобственности, а закончила ее приумножением 1 954

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают?
Наша Латвия
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают? 23
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек
Люблю!
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек 42
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен
Люблю!
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен 47
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Наша Латвия
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру? 52
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 63
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений? 71
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают?
Наша Латвия
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают? 23
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек
Люблю!
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек 42
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен
Люблю!
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен 47

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео