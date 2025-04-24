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Премьер-министр ушла в неоплачиваемый отпуск 3 606

Политика
Дата публикации: 24.04.2025
LETA
Премьер-министр ушла в неоплачиваемый отпуск
ФОТО: LETA

Премьер-министр Эвика Силиня во вторник, 22 апреля, ушла в неоплачиваемый отпуск. Об этом свидетельствует распоряжение премьер-министра, опубликованное в официальном издании "Latvijas Vēstnesis".

Во вторник около 11:00 пресс-секретарь Кабинета министров распространила заявление о том, что Силиня в этот день будет отсутствовать, а ее обязанности будет исполнять министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере.

В связи с этим во вторник Силиня отсутствовала на заседании коалиционных партий и заседании правительства. В свою очередь в среду не состоялось ранее запланированное интервью премьера на общественном телевидении.

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#эвика силиня
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(3)
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    24-го апреля

    на сьемки кино для взрослых?

    12
    0
  • ЯО
    Яшка Одесский
    24-го апреля

    В "Неоплачиваемый" это она так сказала??? Верят в слова """СЛУГ""" народа только слишком наивные!

    17
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    24-го апреля

    А что, неужели так устала от "трудов праведных" на благо всех народов Латвии, что пропустила не только заседание коалиционных партий и заседание правительства, но и на интервью не явилась?

    21
    0
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