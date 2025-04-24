Помощь богатым: продолжит ли государство раздавать миллионы на покупку электромобилей?

В первом квартале года латвийцы так рьяно стали покупать электромобили, что средства господдержки на них тут же закончились.

А 2024 правительство продлило программу финансовой поддержки покупки новых и подержанных электромобилей и гибридных машин с внешней зарядкой. Кроме того, был расширен круг тех, кто может на такую поддержку претендовать. В него ввели многодетные семьи, которым стали давать 6750 евро на покупку нового пятиместного электро- или гибридного автомобиля, 9000 евро — на покупку семиместного, в свою очередь, на подержанный электромобиль можно было получить от 5000 до 6750 евро.

Понято, что это делалось не из благотворительности, а по велению Брюсселя и ради пресловутой зеленой политики.

В итоге некоторые семьи брали по несколько машин. Так, Латвийское радио приводит восторженное мнение некоего Валдиса Риксиса, члены семьи которого купили сразу четыре автомобиля: «Все, все были взяты с поддержкой, да. У меня тут сосед еще получил поддержку для многодетных семей – это были, кажется, пять тысяч или чуть больше. Он очень удовлетворен. В результате у него Hundai Ionic, машина 2019 года, в конце цена вышла около восьми тысяч. Не очень большой пробег. Считаю, что очень хорошо».

В первые три месяца нынешнего года машины сметали уже с такой скоростью, что государственное финансирование закончилось перед Пасхой. «Интерес выше в 4-5 раз, чем планировалось. Поэтому объем финансирования, который планировался в декабре на этот год, фактически исчерпан», - разводит руками директор департамента финансовых инструментов Министерства климата и энергетики Раймонд Кашс.

Сейчас Министерство климата и энергетики подготовило поправки, предусматривающие выделение дополнительных средств на эту программу. Подсчитано, что требуются еще около 11 миллионов евро, чтобы она успешно работала до конца этого года. Правительство рассмотрит поправки и примет решение — продлевать ли господдержку — в конце апреля или начале мая.