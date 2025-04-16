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Цена золота установила очередной рекорд 1 956

Бизнес
Дата публикации: 16.04.2025
BB.LV
Цена золота установила очередной рекорд

Сегодня стоимость золота выросла примерно на 2%, обновив исторический рекорд. Цены на серебро также выросли. Причина: опасения инвесторов касательно глобальной экономической рецессии.

Цены на драгметаллы уверенно прут вверх. Так, сегодня утром золото выросло в цене примерно на 2%, установив тем самым очередной рекорд: 3303,59 доллара (!) за тройскую унцию. Такого еще не было никогда. Выросло в цене и серебро, стоимость майских фьючерсов которого составило 32,475 доллара за унцию.

При этом аналитики дружно полагают, что это еще не предел. Нестабильность в торговой политике США, вызванная новыми заявлениями Дональда Трампа относительно пошлин, ослабление доллара и общемировой экономический кризис запросто могут задрать цены на золото (как и на другие драгметаллы) еще выше. Ведь спрос на «проклятый металл» на сегодняшний день превышает предложение. В условиях крайне нестабильной ситуации инвесторы ищут «тихую гавань», полагая вложения в золото надежной защитой от инфляции, девальвации и макроэкономических потрясений. Собственно, по этой причине на прошлой неделе драгметалл подорожал более чем на 6%, а в целом с начала года увеличился в цене более чем на 20%.

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#цены #золото
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(1)
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    16-го апреля

    Чюю додёргает трампушка рычаги до мировой рецессии с такими свистоплясками 🙄

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