Цена золота установила очередной рекорд

Цены на драгметаллы уверенно прут вверх. Так, сегодня утром золото выросло в цене примерно на 2%, установив тем самым очередной рекорд: 3303,59 доллара (!) за тройскую унцию. Такого еще не было никогда. Выросло в цене и серебро, стоимость майских фьючерсов которого составило 32,475 доллара за унцию.

При этом аналитики дружно полагают, что это еще не предел. Нестабильность в торговой политике США, вызванная новыми заявлениями Дональда Трампа относительно пошлин, ослабление доллара и общемировой экономический кризис запросто могут задрать цены на золото (как и на другие драгметаллы) еще выше. Ведь спрос на «проклятый металл» на сегодняшний день превышает предложение. В условиях крайне нестабильной ситуации инвесторы ищут «тихую гавань», полагая вложения в золото надежной защитой от инфляции, девальвации и макроэкономических потрясений. Собственно, по этой причине на прошлой неделе драгметалл подорожал более чем на 6%, а в целом с начала года увеличился в цене более чем на 20%.