Минфин оценил желание Минобороны закупить парадные сабли за 900 000 евро

Министерству обороны (МО) следует очень тщательно оценить намерение закупить парадные сабли на сумму 900 000 евро, заявил в среду в интервью передаче «Утренняя панорама» (LTV1) министр финансов Арвил Ашераденс, пишет LETA.

Он призвал МО внимательно рассмотреть данную закупку, указав, что Латвии придется от многого отказаться ради боеспособности армии — чтобы были и люди, и эффективность, и оружие.

"Я не эксперт, но, на мой взгляд, если мы посмотрим на современное поле боя, то это не самое эффективное оружие", — сказал Ашераденс.

Как уже сообщала LETA, Министерство обороны в ближайшие годы, возможно, потратит в общей сложности 900 000 евро на закупку парадных сабель для офицеров Национальных вооружённых сил (НВС). Причём и в предыдущие годы уже были заключены контракты на сотни тысяч евро на поставку таких атрибутов.

МО пояснило, что 900 000 евро — это максимальная сумма, предусмотренная в центральном плане закупок оборонного ведомства на четырёхлетний период — с 2026 по 2030 год.

Планируется, что закупка будет объявлена в 2026 году. Потраченная на неё сумма будет зависеть от заказа НВС на необходимое количество сабель в конкретном году, отметили в министерстве. Это означает, что не предполагается использовать всю предусмотренную договором максимальную сумму сразу.

В настоящее время по действующему договору стоимость одной сабли составляет до 600 евро.

Тем временем министр обороны Андрис Спрудс сообщил в Twitter, что поручил оценить спецификации и объёмы закупки. "Традиции офицеров заслуживают уважения, но такие расходы необходимо тщательно оценить и сократить", — указал он, добавив, что укрепление боеспособности является абсолютным приоритетом.

Премьер-министр Эвика Силиня написала, что правительство финансирует те расходы вооружённых сил, которые способствуют укреплению обороноспособности государства. В то же время сабли офицеров НВС к парадной форме не являются на данный момент острейшим приоритетом для Латвии. Поэтому она ожидает от Спрудса незамедлительных действий по этому вопросу.

Традиция вручения сабли была учреждена в 1920 году, и саблю вручает президент государства.