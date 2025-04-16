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Минфин оценил желание Минобороны закупить парадные сабли за 900 000 евро 4 1135

Политика
Дата публикации: 16.04.2025
BB.LV
Минфин оценил желание Минобороны закупить парадные сабли за 900 000 евро
ФОТО: LETA

Министерству обороны (МО) следует очень тщательно оценить намерение закупить парадные сабли на сумму 900 000 евро, заявил в среду в интервью передаче «Утренняя панорама» (LTV1) министр финансов Арвил Ашераденс, пишет LETA.

Он призвал МО внимательно рассмотреть данную закупку, указав, что Латвии придется от многого отказаться ради боеспособности армии — чтобы были и люди, и эффективность, и оружие.

"Я не эксперт, но, на мой взгляд, если мы посмотрим на современное поле боя, то это не самое эффективное оружие", — сказал Ашераденс.

Как уже сообщала LETA, Министерство обороны в ближайшие годы, возможно, потратит в общей сложности 900 000 евро на закупку парадных сабель для офицеров Национальных вооружённых сил (НВС). Причём и в предыдущие годы уже были заключены контракты на сотни тысяч евро на поставку таких атрибутов.

МО пояснило, что 900 000 евро — это максимальная сумма, предусмотренная в центральном плане закупок оборонного ведомства на четырёхлетний период — с 2026 по 2030 год.

Планируется, что закупка будет объявлена в 2026 году. Потраченная на неё сумма будет зависеть от заказа НВС на необходимое количество сабель в конкретном году, отметили в министерстве. Это означает, что не предполагается использовать всю предусмотренную договором максимальную сумму сразу.

В настоящее время по действующему договору стоимость одной сабли составляет до 600 евро.

Тем временем министр обороны Андрис Спрудс сообщил в Twitter, что поручил оценить спецификации и объёмы закупки. "Традиции офицеров заслуживают уважения, но такие расходы необходимо тщательно оценить и сократить", — указал он, добавив, что укрепление боеспособности является абсолютным приоритетом.

Премьер-министр Эвика Силиня написала, что правительство финансирует те расходы вооружённых сил, которые способствуют укреплению обороноспособности государства. В то же время сабли офицеров НВС к парадной форме не являются на данный момент острейшим приоритетом для Латвии. Поэтому она ожидает от Спрудса незамедлительных действий по этому вопросу.

Традиция вручения сабли была учреждена в 1920 году, и саблю вручает президент государства.

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(4)
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    17-го апреля

    Из энциклопедии: Откат у артиллерийского орудия — это движение ствола назад по направлению, противоположному выстрелу, которое происходит в момент выстрела из-за действия отдачи. Как мы видим откат - важная штука в военных делах! В саблях он тоже применяется, просто по-другому! И если министр финансов не разбирается то пусть помалкивает.

    4
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    16-го апреля

    Сапоги со шпорами и нафабренные усы ещё закупите и введите, клоуны.

    18
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    16-го апреля

    600 евро за один ножик? Что то мне эти цифры напоминают!

    18
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    16-го апреля

    Подонки и все тут.

    28
    1
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