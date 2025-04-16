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Госконтроль в министерствах выявил «финансовые карманы» и фиктивных учащихся 2 1128

Политика
Дата публикации: 16.04.2025
BB.LV
Госконтроль в министерствах выявил «финансовые карманы» и фиктивных учащихся
ФОТО: LETA

Государственный контроль завершил финансовые ревизии 2024 года в министерствах и центральных госучреждениях, и все заключения о правильности подготовки годовых отчётов даны без возражений. Однако при оценке вопросов соответствия Министерство климата и энергетики (МКЭ) и Министерство экономики (МЭ) получили соответственно отрицательное заключение и заключение с возражениями из-за выявленных «финансовых карманов», то есть необоснованно больших запросов на выделение средств из государственного бюджета, сообщает LETA.

Госконтроль отметил, что в целом годовые отчёты ведомств подготовлены в соответствии с нормативными актами и дают достоверное представление о финансовом состоянии.

Как отметила член совета Госконтроля Илзе Бадере, то, что уже второй год подряд все заключения по годовым отчётам даны без возражений, свидетельствует о высоком качестве бухгалтерского учёта и эффективном сотрудничестве между учреждениями и аудиторами.

"Именно благодаря такому сотрудничеству учреждения уже в ходе ревизий устранили 96% выявленных аудиторских ошибок. Помогают находить ошибки как доступ аудиторов к бухгалтерским системам учреждений, так и разработанные Госконтролем автоматизированные инструменты проверки данных", – подчеркнула Бадере.

Тем не менее в отдельных ведомствах были выявлены нарушения нормативных актов.

Например, в ходе ревизии Министерства образования и науки (МОН) при оценке дел учащихся одной из профессиональных программ в Рижском техникуме стиля и моды была выявлена возможная махинация — фиктивные ученики.

В ревизии Министерства юстиции установлено, что Судебная администрация неправильно применяла нормативные акты, регулирующие расчёт средней зарплаты. В расчёты необоснованно включалась зарплата (премии и/или денежные награды), выплаченная в те месяцы, когда работник оправданно отсутствовал. В результате средняя зарплата была завышена, и доходы работников были отражены некорректно. Аудиторы подсчитали, что троим сотрудникам было переплачено 13 000 евро, из которых 7600 евро были возвращены в бюджет во время ревизии.

Госконтроль также отметил, что Министерство культуры до сих пор продолжает работу над корректным учётом экспонатных зданий, рекомендации по чему были даны ещё в 2021 году. Планируется привлечение эксперта, который хорошо ориентируется как в культурном наследии, так и в строительстве. На основании его заключения будет принято решение о классификации этих объектов в бухгалтерии.

МОН также не предприняло шагов по унификации применения норм Закона о налоге на добавленную стоимость в международных сделках, несмотря на внимание к этому вопросу уже в прошлогодней ревизии.

В ревизии МКЭ было установлено, что изменение модели финансирования обязательного выкупа электроэнергии, при котором расходы были перенесены с конечных потребителей на госбюджет, повлекло дополнительные расходы в размере 1,2 млн евро. Эти расходы возникли из-за того, что компания ООО "Enerģijas publiskais tirgotājs" вынуждена брать средства в долг у материнской компании АО "Latvenergo", уплачивая проценты, так как не получает компенсации вовремя.

В этом году Госконтроль в двух ведомствах — МКЭ и МЭ — оценивал конкретные вопросы соответствия. Выяснялось, используются ли средства по назначению и в соответствии с нормативными актами.

В случае с МКЭ было получено отрицательное заключение: министерство не обеспечило ответственное планирование бюджета. Из 8,9 млн евро, выделенных в 2024 году на профессиональные услуги и исследования в области климата и энергетики, министерство с самого начала планировало потратить лишь 1,1 млн евро (13%), а фактически израсходовало всего 313 000 евро (3,5%). Часть средств была возвращена в бюджет, но свыше 3,4 млн евро были перераспределены на другие цели. Аналогичная практика продолжается и в 2025 году.

МЭ же смогло убедительно доказать, что выделенные средства на мероприятия по повышению энергоэффективности в бизнесе использованы по назначению. Израсходовав 45% от выделенных 24,2 млн евро, министерство достигло 94% от запланированной экономии выбросов CO2, которую необходимо достичь к 2026 году, и превзошло планируемый объём финансирования поддержанных проектов.

Однако Госконтроль дал заключение с возражениями из-за несоответствий в системе внутреннего контроля и учёта министерства, включая обмен информацией с АО "Развитие финансового института Altum". В результате министерство внесло серьёзные корректировки в признание расходов на управление программами и в отчётность по внебалансовым обязательствам.

Также в ревизии было рассчитано, что для достижения цели по сокращению выбросов CO2 достаточно около 2 млн евро, в то время как в распоряжении Altum в конце года оставалось более 11 млн евро, которые могли бы быть направлены на другие программы поддержки.

"Оба оцененных вопроса соответствия позволили выявить практику создания 'финансовых карманов', и мы надеемся, что результаты этих ревизий уже сейчас помогут в процессе формирования бюджета", — подчеркнула Бадере.

По словам Бадере, ежегодно по завершении финансовых ревизий остаются и другие наблюдения и проблемы, которые не включаются в отчёты, но на которые Госконтроль обращает внимание руководства учреждений в специальных письмах.

Госконтроль также сообщил, что в ряде ведомств были выявлены неточные расчёты заработной платы сотрудников, налоговые несоответствия, а также ошибки в учёте долгосрочных вложений и амортизации — например, неправильные сроки эксплуатации транспортных средств. Обращено внимание и на чрезмерное количество неиспользованных отпускных дней — у некоторых работников свыше 61 дня, а у одного — даже 317 дней.

Это указывает на системную проблему в организации труда. Госконтроль призывает учреждения обеспечивать возможность использования отпусков, поскольку это не только право работника, но и обязанность работодателя.

Также Госконтроль обратил внимание министра благосостояния на отсутствие действий по созданию резервного фонда специального бюджета социального страхования. Неконтролируемое накопление профицита этого бюджета в Госказне, пусть и в виде срочных вкладов с процентами, несёт риск политического вмешательства — например, увеличения пенсий или других выплат за счёт этих средств, что может повлиять на устойчивость пенсионной системы.

Внимание также было обращено на необходимость пересмотра системы пенсий по выслуге лет, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на будущих налогоплательщиков.

Этот год — последний, когда Госконтроль готовит 27 отдельных отчётов: по 14 министерствам, 12 центральным учреждениям и консолидированному отчёту за хозяйственный год. С мая 2025 года полностью вводится новая модель ревизий — будет публиковаться только один отчёт по консолидированному годовому отчёту (КСГО), что станет новым этапом в работе ревизоров.

О результатах финансовых ревизий 2024 года и грядущих изменениях Госконтроль проведёт 23 апреля 2025 года информационный семинар для ответственных сотрудников учреждений.

Всего Госконтроль выдал ведомствам шесть рекомендаций, из которых пять будут реализованы до конца 2025 года, а одна — до начала 2026 года. По сравнению с предыдущими годами количество рекомендаций сократилось, отмечает Госконтроль.

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(2)
  • JB
    Janis Berzin
    16-го апреля

    «финансовые карманы» - где юридическая оценка данному термину? Каким уголовным преследованиям были подвергнуты виновные в махинациях и приписках? При Сталине за подобные противоправные действия репрессировали, а сейчас называют жертвами коммунистического террора и даже геноцида.

    10
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    16-го апреля

    Для министерского и прочего государственного ворья всё ни по чём, - воруют как дышат! Аудиты, ревизии, проверки, а как воровали деньги из казны, так и воруют.

    17
    3

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