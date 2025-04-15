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Какую компенсацию выплатят «трём поросятам» — Бришкенсу, Чакше и Аугулису? 3 1455

Политика
Дата публикации: 15.04.2025
grani.lv
Какую компенсацию выплатят «трём поросятам» — Бришкенсу, Чакше и Аугулису?

«Президент сказал премьер-министру: нужно уволить тех министров, которые не умеют работать! Премьер-министр подумала — и сразу уволила троих. Теперь мы знаем, кого именно уволили, пишет портал Grani.lv.

Вот они — наши “три поросёнка”», — так прокомментировал увольнение трёх министров в эфире передачи TV24 “STOPkadri” журналист Армандс Пуче. Речь идёт о февральском рестарте правительства, в рамках которого свои посты покинули Каспар Бришкенс, Анда Чакша и Улдис Аугулс, — напоминает портал LA.LV.

«А куда попадают те, кто ничего не умеет? Правильно! В депутаты. Не прошло и часа — документы оформлены, заявления поданы, и они уже снова получают нормальную зарплату. А ведь это те же самые люди, которые не справились со своей предыдущей работой. Очень странно!» — продолжил Пуче.

Он также обратил внимание на ещё один факт, озвученный в программе TV24.

«В Государственную казну поступил запрос от Государственной канцелярии: требуется 33 402 евро. На что? На компенсации! Тем, кто не справился с работой, кто, по сути, был уволен — им ещё и выплаты полагаются. Удивительно!» — возмутился Пуче.

Согласно информации, бывшим министрам предназначены 25 304 евро в виде компенсаций, ещё 9996 евро пойдут на выплаты при увольнении, 10 507 евро — на компенсацию за неиспользованные дни отпуска, а 8098 евро — на зарплаты их бывших советников.

«Это несправедливо. Эти люди не ищут работу, не ходят по городу с резюме. Их сразу куда-то назначают! Это выглядит как награда, а не увольнение», — полагает Армандс Пуче, имея в виду, что все трое бывших министров продолжают работать в государственной системе — теперь уже в 14-м Сейме как депутаты.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Эвика Силиня попросила отставки трёх министров — министра образования и науки Анды Чакшы (Jaunā Vienotība), министра сообщения Каспара Бришкенса (Progresīvie) и министра благосостояния Улдиса Аугулса (Союз "зелёных" и крестьян).

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(3)
  • Мп
    Мимо проходил
    16-го апреля

    Я понял, почему у большинства населения Латвии маленькие зарплаты! Мы слишком умные и слишком много работаем. А вот если станем тупыми бездельниками, мигом всё наладится - в министры и депутаты попадём.

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    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    16-го апреля

    А что тут странного - кругом свои люди, родня хуторская, знакомые и просто друзья, нельзя никого обижать, а то братья - сёстры мигом могут свои "тёплые" места с многотысячными окладами в отместку потерять.

    10
    1
  • JB
    Janis Berzin
    15-го апреля

    Журналист Армандс Пуче вдруг озаботился подобными вопросами и рассуждениями о справедливости, только перед муниципальными выборами, а то что так система работает десятки лет его не смущало? Совпадение или заказ валить конкурентов перед выборами?

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