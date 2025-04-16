Из двухсот предложений выбрали 21: как в Латвии будут сокращать бюрократию

Когда вы будете читать этот материал, специальная группа по уменьшению бюрократии обобщит все предложения, по которым удалось договориться чиновникам и неправительственным экспертам.

А уже через неделю, 22 апреля, на заседании правительства состоится презентация данных предложений, призванных сократить ненужные бюрократические процедуры.

Сразу же подчеркнем: в этих инициативах по уменьшению бюрократии (из 200 предложений отобрали 21) нет ничего революционного.

Речь не идет пока ни об отмене тех или иных законов и других нормативных актов, ни о ликвидации управлений, департаментов и тем более министерств. Впрочем, хорошо, что хотя бы — если эти предложения будут приняты — жизнь простых латвийцев и бизнеса станет легче.

И автоматический возврат налогов

Так, в частности, предлагается избавить родителей от получения для школ разных справок о лагерях и спортивных секциях, есть и предложение поручить самим вузам, а не госструктурам заниматься проверкой полученных в других странах дипломов и аттестатов.

Поддержана и идея о том, что вместе с официальным адресом своей электронной почты жители страны могли бы регистрировать и свой банковский счет, на который автоматически переводились бы причитающиеся конкретным лицам разного рода пособия и возврат переплаченного налога.

В список предложений включено удаленное оформление водительских прав и отказ от дублирования в бумажном виде писем (документов), которые государственные структуры уже направили жителям Латвии на их официальный э–адрес.

Рабочая группа намерена представить правительству и план упрощенного контроля за строительством небольших объектов и за утеплением жилища, предлагается значительно облегчить процесс оформления документов для получения господдержки агентством Altum.

Представители рабочей группы, кажется, сами себе хотят доказать, что они могут добиться хоть каких–то результатов в деле уменьшения бюрократии. Ведь в новейшей истории Латвии такие попытки "укротить бюрократию" предпринимались неоднократно, но все заканчивалось ничем. Дальше разговоров ни политики, ни чиновники не продвигались.

Посмотрим, как будет на сей раз. Особенно учитывая, что для реализации части предложений потребуется поменять не только правила Кабинета министров, что сделать довольно просто, но и законы — а для этого предстоит обращаться в Сейм. А до ухода парламента на летние каникулы остается два месяца…

60 тыс. законов — не перебор ли?

Сказать, что наше государство забюрократизировано и, если хотите, "занормативизировано" — это ничего не сказать.

Коллеги из телекнала ТВ3 подсчитали, что в стране действует в общей сложности около 6 тысяч законов и правил кабмина. Каждый шаг прописан и регламентирован.

Возможно, это и облегчает работу чиновникам, но едва ли такая перерегуляция способствует развитию экономики.

Встречные идеи министров

Так или иначе, но до лета мы увидим, удалось ли реально уменьшить бюрократические процедуры. Надежда есть, ведь и сами политики, не дожидаясь результатов труда спецгруппы, выходят с конкретными инициативами.

Так, министр экономики подготовил изменения в нормативные акты с тем, чтобы отменить требование к собственникам квартир регулярно проводить верификацию (проверку) счетчиков на воду и также регулярно их менять.

Министр экономики считает, что отмена таких требований, во–первых, позволит жильцам сэкономить деньги, а во–вторых, появятся более качественные счетчики, которые прослужат без замены хотя бы 10 лет.

Нет интеграции — нет и фонда

А как там с сокращением госрасходов? Этим поручено заняться не спецгруппе по уменьшению бюрократии, а самим министрам. При этом, напомним, премьер Эвика Силиня дала понять, что сокращение самих чиновников она не поддержит. Остается искать экономию в реализации тех или иных целевых программ министерств и ведомств.

По слухам из кулуаров власти, может быть принято решение значительно сократить расходы на реализацию проектов сплочения общества, которые администрирует Фонд интеграции общества. Нельзя исключить, что и сам Фонд ликвидируют или создадут просто маленький отдел при Минкульте.