С новым президентом США миру никогда не будет скучно. Настоящий переполох в большинстве стран вызвал план Дональда Трампа резко повысить таможенные тарифы на импорт товаров в Америку. И хотя затем в отношении Евросоюза и других стран (кроме Китая) глава Белого дома рост тарифов приостановил на 90 дней, напряжение осталось, и все замерли в томительном ожидании: что же дальше? Своим взглядом на ситуацию с нашей газетой поделился латвийский евродепутат Вилис Криштопанс, работающий в новой группе Европарламента «Патриоты для Европы».

— Господин Криштопанс, как вы оцениваете начавшуюся тарифную войну и какими могут быть ее последствия?

— Я реалист, и такие жесткие действия Трампа были ожидаемы — он обещал избирателям, что для него Америка будет на первом месте. И если президент США видит, что американская экономика не развивается так, как надо, если он видит, что она подвергается необоснованной дискриминации, то понятно, что он будет действовать жестко и решительно. Вот только один пример. Ввозная пошлина на европейские автомобили в США составляет 2,5%, а пошлина за ввоз американских автомобилей в Евросоюз составляет 10%. Скажите, должен ли Трамп с этим мириться и ничего не предпринимать? Ответ очевиден! Сегодня американская экономика в два раза меньше евросоюзовской. Мой прогноз: через четыре года американская экономика будет в три раза больше евросоюзовской!

Но я, в отличие от ряда латвийских политиков и экспертов, не вижу особых оснований для паники из-за планов Трампа повысить таможенные пошлины. Да, кратковременные колебания на финансовых рынках были и будут, но затем это все прекратится и экономика успокоится. Важно понять, что президент США не настроен на тарифную войну, он настроен на переговоры — и вести он будет эти переговоры с каждой страной в отдельности. Нет сомнений, что и с Китаем глава Белого дома будет готов говорить, но очевидно, что так, как было до сих пор, уже в торговле между США и Китаем не будет. Для наглядности приведу такие интересные факты. В 1990 году США были главными экспортерами своих товаров в 175 стран мира. Китай же был лидером экспорта в восемь стран. В 2000 году США были лидерами экспорта в 155 стран, а Китай — в 15. Еще спустя десять лет Америка была в топе экспортеров в 85 стран, а Китай — в 55. И, наконец, в 2024 году США были в топе по экспорту в 35 стран, а Китай — в 125! Трамп и перед выборами неоднократно заявлял, что его цель — вернуть производство в США, возродить промышленность и защитить внутренний рынок США. Так что его шаги вполне логичны.

Трамп в любом случае уже своим решением, пусть и пока приостановленным, заставил все страны зашевелиться и задуматься над тем, как они дальше будут строить свои экономические отношения с США, где они будут готовы пойти на уступки с тем, чтобы сбалансировать и свои интересы, и интересы Америки.

Однако вернемся в Европу. Европейцам необходимо посмотреть в зеркало и подумать о том, как самим развивать и укреплять свою экономику, как расширять экспортные рынки. Это, кстати, относится и к нашей Латвии, где уже который год экономика вообще стагнирует. Честно говоря, я и мои коллеги по группе Европарламента «Патриоты для Европы» очень критически относятся к тому, как в Евросоюзе принимаются решения и насколько «быстро» они принимаются! Мы видим, что процесс согласования решений в ЕС очень сложный и долгий — все-таки в Евросоюзе 27 стран, и у каждой своя позиция, свои интересы. Бюрократия в Брюсселе бьет все рекорды неторопливости. Так, новый состав Еврокомиссии был утвержден еще год назад, и за этот год торговая политика ЕС так и не была выработана. Если мы хотим, чтобы с нами считались, и в США тоже, то должны работать куда эффективнее.

Евросоюз нуждается в серьезных реформах и отказе от совершенно неправильного курса — прежде всего пора уже остановить этот губительный «зеленый курс», который не дает экономике ЕС развиваться, но на который уходят миллиарды евро. Трамп в США это безумие уже прекратил, пора и Евросоюзу отказываться от так называемой зеленой политики. Кстати, наша группа «Патриоты для Европы» собирает подписи европарламентариев под инициативой о создании комиссии по расследованию деятельности предыдущего Европарламента. Есть подозрения, что были разбазарены миллиарды евро, в том числе и на зеленый курс. Мы, «Патриоты для Европы», вообще крайне критически оцениваем работу Европарламента — эта структура имеет пока весьма ограниченные полномочия и в основном занимается принятием разного рода декларацией — мы учим всех жить. А смысл в этих декларативных заявлениях?!

Считаю, что нам нужно не только и не столько смотреть и думать о том, что делает Трамп в США, сколько заняться сами собой. Чем сильнее будет экономика ЕС, чем меньше в ней будет бюрократии и губительных проектов, тем больше с ЕС будут считаться. Как я всегда говорю, для Трампа Америка на первом месте, а для нас Латвия должна быть на первом месте!

— Ваш прогноз: взятая Трампом пауза в 90 дней позволит Брюсселю и Вашингтону найти взаимоприемлемый результат?

— Трамп демонстрирует готовность к диалогу, надеюсь, что и в Брюсселе есть понимание того, что нужно договариваться, а не устраивать войну тарифов.

Публикацию финансирует политическая группа Европейского парламента Patriots for Europe.