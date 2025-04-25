Baltijas balss logotype

Крепость Европа: Старый Свет готовится к тотальной обороне. И не только от России 9 2678

Политика
Дата публикации: 25.04.2025
BB.LV
Ставшие во главе стран Балтии блондинки имеют схожие взгляды на внешнюю политику.

Ставшие во главе стран Балтии блондинки имеют схожие взгляды на внешнюю политику.

ФОТО: LETA

На будущей неделе Комиссия Сейма по европейским делам рассмотрит доклад Верховного представителя ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности. Занимающая этот пост Кая Каллас, бывший премьер Эстонии, представляет свое видение нашего ближайшего будущего…

Как страшно жить

"К сожалению, Европа сталкивается с новой реальностью, которая характеризуется растущими рисками и неопределенностью, — начинается меморандум госпожи Каллас. – Незаконная агрессивная война России против Украины, растущая геополитическая напряженность, спонсируемые государством гибридные атаки и кибератаки, саботажи, направленные против критически важных активов, осуществляемые за рубежом манипуляция информацией и вмешательство, а также электронные боевые действия стали постоянной чертой современной реальности. Это тревожный сигнал для Европы".

Разумеется, не одними военными рисками исчерпываются опасности для Старого Света:

"Пандемия Covid–19 обострила существовавшее ранее неравенство и показала, что услуги здравоохранения и цепочки поставок Союза, в том числе в отношении энергии, лекарств, продовольствия и критически важного сырья, могут быть существенно нарушены. При нынешнем тяжелом геополитическом и экономически конкурентном контексте и конфликтах они становятся все более уязвимыми для экономических манипуляций и давления.

Кроме того, ЕС все больше подвергается последствиям изменения климата, постоянной деградации окружающей среды и рискам новых пандемий. Европейский континент прогревается быстрее всего. Он пережил разрушительные стихийные бедствия — от наводнений до засухи и лесных пожаров, береговых эрозий, волн жары и холода и штормовых ветров. Если не улучшить структурную способность нашего общества управлять рисками, вызванными изменением климата, расходы человеческих ресурсов, экономические и социальные, в последующие годы будут только увеличиваться, в том числе возрастет давление, которое порождает негативное влияние перемен климата на другие части мира, например, нарушения в торговых маршрутах и глобальные цепочки поставок. Климат, окружающая среда и безопасность тесно связаны".

Как говорится, кто бы спорил: однако всякий кризис предоставляет также и окно возможностей. Скажем, потепление в Арктике освобождает Северный морской путь, коим могли бы с огромной пользой для себя пользоваться страны ЕС, сокращая логистику в КНР. Однако, судя по всему, старушка Европа идет все же иным путем…

"Миллионы украинских беженцев нашли убежище и гостеприимство в ЕС"

Но не все так плохо. В качестве заслуги Евросоюзу ставится прием гражданского населения сражающейся страны–ассоциативного партнера, а также то, что набирают силу такие европейские инструменты, как Механизм гражданской обороны (UCPM) и Стратегический резерв ЕС (rescEU).

К. Каллас ссылается и на подготовленный экс–президентом братской Финляндии Саули Ниинисте доклад "Безопасней вместе — укрепление гражданской и военной подготовленности ЕС". На его основе создана Стратегия до 2029 года. Но поначалу необходимо разобраться с недостатками.

n Во–первых, управление кризисами ЕС в первую очередь является реагирующим, а не проактивным. Это также связано с недостаточным использованием инструментов стратегического прогнозирования, прогнозирования и раннего предупреждения. Отсутствует интегрированная оценка рисков, угроз и их каскадных эффектов, в том числе за пределами Союза.

  • Во–вторых, набор инструментов управления кризисами ЕС раздроблен на разные учреждения, службы и агентства и страдает от пробелов в отраслевой и трансграничной координации. Не хватает гражданско–военной координации, и связь между внутренней и внешней деятельностью ЕС должна быть укреплена.

  • В–третьих, существующие структуры и механизмы на уровне ЕС имеют ограничения по объему и ресурсам. Реагирование в кризисных ситуациях определяется ограниченным доступом для участия всего общества, в том числе частного сектора. Механизмы финансирования Союза недостаточно гибкие, и бюджеты стран недостаточно стратегически согласованы.

Последнее обстоятельство вполне объяснимо. Ведь как раз крупнейшие экономики Европы тратят менее всего на оборону: у Германии, Испании, Швеции эти расходы составляют 1,5% от ВВП, у Италии 1,6%. Разумеется, есть и такие передовики, как Польша с 3,8% военных затрат от внутреннего валового продукта. Что уже более чем втрое превышает абсолютные значения Норвегии — соответственно, 31,6 и 8,7 миллиарда долларов. Хотя обе страны имеют примерно равную протяженность границы с РФ — около двухсот км.

Вместе весело шагать по просторам

Принцип, который исповедует госпожа Каллас, это, грубо говоря, тотальность. ЕС необходимо выстроить "интегрированный подход ко всем угрозам", к тому же "подход всех правительств" и в довершение "подход всех обществ".

Это довольно неохватная задача сама по себе, ибо, к примеру, параноидальное мировосприятие эстонцев вряд ли разделят мирно жующие люксембуржцы или лениво загорающие мальтийцы. Фантом российского атомного сапога, нависшего над Речью Посполитой, как–то не воспринимается в Ирландии или Португалии.

Тем не менее в Брюсселе прорабатывается аж 30 различных направлений действий относительно военной и прочей безопасности. Евросоюз намерен использовать свои высокотехнологичные козыри — к примеру, спутниковую систему Copernicus и единый инструмент анализа разведданных SIAC. В последний до конца 2025 года будет привлечен дополнительный объем персонала и ресурсов. Принимающие решения еврочиновники получат "кризисную инфопанель", на которой будут, образно говоря, подсвечиваться "риски и угрозы". Евросоюз усилит Чрезвычайный центр координации реагирования (ERCC), разработает каталог методов и направляющих линий по управлению кризисами.

При этом еврочиновники должны соблюсти достаточно головоломное условие — "защитить процессы демократического управления и принятия решений". А ведь именно такими благими намерениями устлана дорога в ад. Ведь если каждое решение ЕС будет акцептироваться национальными парламентами, то вероятность блокирования хотя бы в одном из 27 государств–участников приближается к 100%.

Впрочем, более чем вероятно, что ЕС спустит свои грандиозные замыслы на тормозах. К примеру, в документе К. Каллас за пунктом 7 упоминается предложение "определить минимальные требования готовности". Ну, вот и будут, предположим, у Словении или Кипра какие–то запасы чего–то там на черный день. Однако этого явно будет недостаточно, чтобы участвовать в едином походе ЕС для освобождения любимой Украины.

Так что в самом худшем случае нас, жителей восточного фланга Крепости Европы, ждут десятилетия холодной войны на переднем крае — пока прочий Запад в целом продолжит наслаждаться жизнью. Ну а хороший сценарий предоставляет окно переговорных возможностей по полномасштабному перемирию в Украине.

Читайте нас также:
#оборона #ЕС
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
6
0
0
43
0
0

Оставить комментарий

(9)
  • EB
    Emigrants Berzins
    25-го апреля

    Но... подождите. Ведь экономика России разваливается на глазах, танки кончаются, ракет осталось на дЖва дня, в армию мобилизовали даже собак бродячих и ежей лесных, негодяйский кровожадный Путин ест украинских детей на завтрак - какую угрозу может представлять эта страна? Ведь прям тут, на страницах ББ, наша непоклебимая Б.Браже обо всём этом рассказывает каждый день. Да и не она одна. Давайте пару батальонов земессаргов пошлём добить Россию, чтоб не мучилась. Всего и делов-то. Или же кто-то сильно врёт, руководствуясь старой поговоркой: "Враньё на голову не налезет".

    85
    5
  • JB
    Janis Berzin
    25-го апреля

    "Северный морской путь, коим могли бы с огромной пользой для себя пользоваться страны ЕС" - данный путь может использоваться только снабжения приполярных районов РФ. Иначе, КНР везла бы по нему свои товары в Атлантику. Необходимо отличать внутрироссийские пропагандистские афёры по распилу госбюджета от китайских мегапроектов типа "один пояс и один путь".

    9
    25
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    25-го апреля

    Смотришь на все это и этих, и поражаешься насколько эстонские и латышские женщины продажны. Причем буквально за "30-ть серебрянников". А могли бы...! Хотя нет не могли, по-умолчанию не могли. Психология "проституции" неизкоренина.

    74
    5
  • VS
    Vad Sorry
    25-го апреля

    На фотографии 2 отработанные куклы, чьё тявканье больше ни кому ни нужно

    91
    6
  • Мп
    Мимо проходил
    Vad Sorry
    25-го апреля

    Замените эти два манекена, они переполнились!

    26
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    25-го апреля

    Эстонская "говорящая голова". Причем реально тупая-тупая.

    70
    4
  • JB
    Janis Berzin
    Алексей Зиновьев
    25-го апреля

    Она "тупая" получает зарплату больше 20 000 евро в месяц, а ты, стало быть очень умный, за бесплатно срёшь здесь в комментах?

    3
    37
  • Алексей Зиновьев
    25-го апреля

    Хорошо сказал про говорящую голову !

    26
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Алексей Зиновьев
    25-го апреля

    Она не просто говорящая голова, она эстонская тупая говорящая голова - дочка директора банка Эстонии при коммунистах, теперь ставшая госпожой!

    33
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Экономику подавать охлажденной: какой Латвия видит себя в далеком 2050 году
Экономику подавать охлажденной: какой Латвия видит себя в далеком 2050 году Эксклюзив!
«Это двуличие!» Экс-министр недоволен партнерами по коалиции
«Это двуличие!» Экс-министр недоволен партнерами по коалиции
Перед уходом на заслуженный отдых премьер Латвии сообщила, кто будет управлять республикой вместо неё
Перед уходом на заслуженный отдых премьер Латвии сообщила, кто будет управлять республикой вместо неё Эксклюзив!
«Ты в Россию?!» Латвия пригрозила лишить денег собравшегося в Москву блогера из США
«Ты в Россию?!» Латвия пригрозила лишить денег собравшегося в Москву блогера из США 5 1300
Школы Латвии будут финансировать по новой модели. Что в приоритете?
Школы Латвии будут финансировать по новой модели. Что в приоритете? 443
Приватизация только по решению Сейма! Будет референдум?
Приватизация только по решению Сейма! Будет референдум? 2 452
Так мы покупаем или продаем? Правительство ЛР начало с распродажи госсобственности, а закончила ее приумножением Эксклюзив!
Так мы покупаем или продаем? Правительство ЛР начало с распродажи госсобственности, а закончила ее приумножением 1 954

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают?
Наша Латвия
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают? 26
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек
Люблю!
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек 42
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен
Люблю!
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен 49
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Наша Латвия
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру? 54
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 63
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений? 72
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают?
Наша Латвия
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают? 26
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек
Люблю!
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек 42
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен
Люблю!
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен 49

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео