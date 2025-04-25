На будущей неделе Комиссия Сейма по европейским делам рассмотрит доклад Верховного представителя ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности. Занимающая этот пост Кая Каллас, бывший премьер Эстонии, представляет свое видение нашего ближайшего будущего…

Как страшно жить

"К сожалению, Европа сталкивается с новой реальностью, которая характеризуется растущими рисками и неопределенностью, — начинается меморандум госпожи Каллас. – Незаконная агрессивная война России против Украины, растущая геополитическая напряженность, спонсируемые государством гибридные атаки и кибератаки, саботажи, направленные против критически важных активов, осуществляемые за рубежом манипуляция информацией и вмешательство, а также электронные боевые действия стали постоянной чертой современной реальности. Это тревожный сигнал для Европы".

Разумеется, не одними военными рисками исчерпываются опасности для Старого Света:

"Пандемия Covid–19 обострила существовавшее ранее неравенство и показала, что услуги здравоохранения и цепочки поставок Союза, в том числе в отношении энергии, лекарств, продовольствия и критически важного сырья, могут быть существенно нарушены. При нынешнем тяжелом геополитическом и экономически конкурентном контексте и конфликтах они становятся все более уязвимыми для экономических манипуляций и давления.

Кроме того, ЕС все больше подвергается последствиям изменения климата, постоянной деградации окружающей среды и рискам новых пандемий. Европейский континент прогревается быстрее всего. Он пережил разрушительные стихийные бедствия — от наводнений до засухи и лесных пожаров, береговых эрозий, волн жары и холода и штормовых ветров. Если не улучшить структурную способность нашего общества управлять рисками, вызванными изменением климата, расходы человеческих ресурсов, экономические и социальные, в последующие годы будут только увеличиваться, в том числе возрастет давление, которое порождает негативное влияние перемен климата на другие части мира, например, нарушения в торговых маршрутах и глобальные цепочки поставок. Климат, окружающая среда и безопасность тесно связаны".

Как говорится, кто бы спорил: однако всякий кризис предоставляет также и окно возможностей. Скажем, потепление в Арктике освобождает Северный морской путь, коим могли бы с огромной пользой для себя пользоваться страны ЕС, сокращая логистику в КНР. Однако, судя по всему, старушка Европа идет все же иным путем…

"Миллионы украинских беженцев нашли убежище и гостеприимство в ЕС"

Но не все так плохо. В качестве заслуги Евросоюзу ставится прием гражданского населения сражающейся страны–ассоциативного партнера, а также то, что набирают силу такие европейские инструменты, как Механизм гражданской обороны (UCPM) и Стратегический резерв ЕС (rescEU).

К. Каллас ссылается и на подготовленный экс–президентом братской Финляндии Саули Ниинисте доклад "Безопасней вместе — укрепление гражданской и военной подготовленности ЕС". На его основе создана Стратегия до 2029 года. Но поначалу необходимо разобраться с недостатками.

n Во–первых, управление кризисами ЕС в первую очередь является реагирующим, а не проактивным. Это также связано с недостаточным использованием инструментов стратегического прогнозирования, прогнозирования и раннего предупреждения. Отсутствует интегрированная оценка рисков, угроз и их каскадных эффектов, в том числе за пределами Союза.

Во–вторых, набор инструментов управления кризисами ЕС раздроблен на разные учреждения, службы и агентства и страдает от пробелов в отраслевой и трансграничной координации. Не хватает гражданско–военной координации, и связь между внутренней и внешней деятельностью ЕС должна быть укреплена.

В–третьих, существующие структуры и механизмы на уровне ЕС имеют ограничения по объему и ресурсам. Реагирование в кризисных ситуациях определяется ограниченным доступом для участия всего общества, в том числе частного сектора. Механизмы финансирования Союза недостаточно гибкие, и бюджеты стран недостаточно стратегически согласованы.

Последнее обстоятельство вполне объяснимо. Ведь как раз крупнейшие экономики Европы тратят менее всего на оборону: у Германии, Испании, Швеции эти расходы составляют 1,5% от ВВП, у Италии 1,6%. Разумеется, есть и такие передовики, как Польша с 3,8% военных затрат от внутреннего валового продукта. Что уже более чем втрое превышает абсолютные значения Норвегии — соответственно, 31,6 и 8,7 миллиарда долларов. Хотя обе страны имеют примерно равную протяженность границы с РФ — около двухсот км.

Вместе весело шагать по просторам

Принцип, который исповедует госпожа Каллас, это, грубо говоря, тотальность. ЕС необходимо выстроить "интегрированный подход ко всем угрозам", к тому же "подход всех правительств" и в довершение "подход всех обществ".

Это довольно неохватная задача сама по себе, ибо, к примеру, параноидальное мировосприятие эстонцев вряд ли разделят мирно жующие люксембуржцы или лениво загорающие мальтийцы. Фантом российского атомного сапога, нависшего над Речью Посполитой, как–то не воспринимается в Ирландии или Португалии.

Тем не менее в Брюсселе прорабатывается аж 30 различных направлений действий относительно военной и прочей безопасности. Евросоюз намерен использовать свои высокотехнологичные козыри — к примеру, спутниковую систему Copernicus и единый инструмент анализа разведданных SIAC. В последний до конца 2025 года будет привлечен дополнительный объем персонала и ресурсов. Принимающие решения еврочиновники получат "кризисную инфопанель", на которой будут, образно говоря, подсвечиваться "риски и угрозы". Евросоюз усилит Чрезвычайный центр координации реагирования (ERCC), разработает каталог методов и направляющих линий по управлению кризисами.

При этом еврочиновники должны соблюсти достаточно головоломное условие — "защитить процессы демократического управления и принятия решений". А ведь именно такими благими намерениями устлана дорога в ад. Ведь если каждое решение ЕС будет акцептироваться национальными парламентами, то вероятность блокирования хотя бы в одном из 27 государств–участников приближается к 100%.

Впрочем, более чем вероятно, что ЕС спустит свои грандиозные замыслы на тормозах. К примеру, в документе К. Каллас за пунктом 7 упоминается предложение "определить минимальные требования готовности". Ну, вот и будут, предположим, у Словении или Кипра какие–то запасы чего–то там на черный день. Однако этого явно будет недостаточно, чтобы участвовать в едином походе ЕС для освобождения любимой Украины.

Так что в самом худшем случае нас, жителей восточного фланга Крепости Европы, ждут десятилетия холодной войны на переднем крае — пока прочий Запад в целом продолжит наслаждаться жизнью. Ну а хороший сценарий предоставляет окно переговорных возможностей по полномасштабному перемирию в Украине.