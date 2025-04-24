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Торг здесь неуместен: приказано удвоить латвийский ВВП 9 1697

Политика
Дата публикации: 24.04.2025
BB.LV
Торг здесь неуместен: приказано удвоить латвийский ВВП
ФОТО: Valsts kanceleja

Кабинет министров на своем последнем заседании заслушал доклад министра экономики Виктора Валайниса об экономическом развитии страны.

Тигр готовится к прыжку

От предложений и прогнозов Министерства экономики аж дух захватывает! Причем подобные смелые заявления делаются на фоне крайне сложной геополитической ситуации и в условиях возможной войны тарифов между США и Евросоюзом — если сторонам в отведенное время не удастся договориться.

Тем не менее, согласно докладу Минэкономики, к 2035 году, то есть через 10 лет, удвоится ВВП Латвии! А в ближайшие годы нужно добиться роста экономики не в пределах 2–3 процентов, как нам прогнозируют в 2025–2027 годах, а в объеме 4–5 процентов ВВП!

За счет чего же Минэкономики хочет совершить данный экономический рывок? Во–первых, большие надежды возлагаются на развитие военной промышленности, во–вторых — это развитие так называемой зеленой индустрии. А именно: производство электроэнергии за счет парков ветряных генераторов и солнечных панелей. Такое электричество не только восполнит общий дефицит электроэнергии, но и сделает ее дешевле, что повысит конкурентоспособность латвийских предприятий.

Вместо портов — заводы!

Министр экономики видит большие перспективы и в развитии именно столицы — в частности, в использовании больших свободных территорий Рижского порта. На эти территории можно привлекать промышленные предприятия, включая иностранные, то есть идти по пути Вентспилса и Лиепаи, которые, с учетом снижения объемов перевалки грузов, заменяют стивидоров промышленными компаниями.

Чтобы экономика развивалась, напомнил на заседании правительства министр экономики Валайнис, необходимо резко увеличить кредитование бизнеса, уменьшить бюрократию, особенно в строительстве, и активизировать работу реформированного Агентства инвестиций. "Мы должны в деле привлечения инвестиций выйти на 1 миллиард евро!" — поставил задачу Агентству инвестиций министр экономики.

И еще. В ближайшие годы в экономику Латвии планируется влить 3,7 миллиарда евро: 1,5 млрд — в виде кредитов и частных инвестиций, 1 млрд — через привлеченные Агентством инвестиции, и еще 1,2 млрд — через различные еврофонды.

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#ввп #правительство латвии #экономика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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(9)
  • VS
    Vad Sorry
    26-го апреля

    Астана Бендер, балабол, что на самом деле? ни какого производства, порты и железная дорога последнее что осталось идёт в металлолом, теперь обещание на войне денег сделать? Да там люди скоро закончатся а вложенные деньги в заводы пропадут и они пойдут на металлолом:) вся программа тупая реклама , ни чего умного кроме того как в кредит взять и Распелить. Бизнес на оружии ни кого ещё ни приводил к счастью, как же сельское хозяйство? Завалить Европу Беконом? Почему у Поляков это получается? Они ни такие тупые? Или просто ни нагло коррумпированные воры?

    4
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    25-го апреля

    заменяют стивидоров промышленными компаниями. - Ну да, сначала закрывали заводы и фабрики превращая их в торговые центры, а теперь с протянутой рукой в поисках промышленных компаний? Маразм на пару с идиотизмом смело шагают в будущее?

    41
    2
  • MI
    Marija Ivanova
    25-го апреля

    просто надо формулу по которой ввп считают изменить и хоть удесерить можно будет!

    36
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Marija Ivanova
    25-го апреля

    Уже бы давно изменили, но это не прерогатива Латвии. По данной формуле оценивается ВВП всех стран ЕС.

    9
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    24-го апреля

    Ага, удвоить. А еще приказать депутатам и министрам зашить карманы, сделать молнию на заднице и прокрасить по потолку Сейма зеоеную полосу. Иначе ВВП не удвоится...

    50
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Мимо проходил
    25-го апреля

    Просто, в очередной раз, будет уменьшена численность латвийского населения.

    17
    0
  • БТ
    Бесс Толковый
    24-го апреля

    Приказано удвоить латвийский ВВП, который равен 0. 0 × 2 = 0. Расслабьтесь, торг здесь неуместен!

    39
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Бесс Толковый
    25-го апреля

    Зачем глупость пишите? ВВП Латвии в пределах нормы ЕС. Это основная цель и оценка правительства Латвии, или сразу в отставку. А вот какими инструментами достигаются цифры -- это проблема каждого правительства. Латвийское, из раз в раз,тупо уменьшает численность населения. Им бы ещё бы одну пандемию и тогда ВАУ, они в полном шоколаде. Но нет, США послали ВОЗ куда подальше. Так что остаётся только военный конфликт с Россией.

    3
    1
  • Д
    Дед
    24-го апреля

    Ага, помним, через 10 лет будем жить как Европа! 30 лет прошло, а стало хуже, чем в России.

    73
    2
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