Торг здесь неуместен: приказано удвоить латвийский ВВП

Тигр готовится к прыжку

От предложений и прогнозов Министерства экономики аж дух захватывает! Причем подобные смелые заявления делаются на фоне крайне сложной геополитической ситуации и в условиях возможной войны тарифов между США и Евросоюзом — если сторонам в отведенное время не удастся договориться.

Тем не менее, согласно докладу Минэкономики, к 2035 году, то есть через 10 лет, удвоится ВВП Латвии! А в ближайшие годы нужно добиться роста экономики не в пределах 2–3 процентов, как нам прогнозируют в 2025–2027 годах, а в объеме 4–5 процентов ВВП!

За счет чего же Минэкономики хочет совершить данный экономический рывок? Во–первых, большие надежды возлагаются на развитие военной промышленности, во–вторых — это развитие так называемой зеленой индустрии. А именно: производство электроэнергии за счет парков ветряных генераторов и солнечных панелей. Такое электричество не только восполнит общий дефицит электроэнергии, но и сделает ее дешевле, что повысит конкурентоспособность латвийских предприятий.

Вместо портов — заводы!

Министр экономики видит большие перспективы и в развитии именно столицы — в частности, в использовании больших свободных территорий Рижского порта. На эти территории можно привлекать промышленные предприятия, включая иностранные, то есть идти по пути Вентспилса и Лиепаи, которые, с учетом снижения объемов перевалки грузов, заменяют стивидоров промышленными компаниями.

Чтобы экономика развивалась, напомнил на заседании правительства министр экономики Валайнис, необходимо резко увеличить кредитование бизнеса, уменьшить бюрократию, особенно в строительстве, и активизировать работу реформированного Агентства инвестиций. "Мы должны в деле привлечения инвестиций выйти на 1 миллиард евро!" — поставил задачу Агентству инвестиций министр экономики.

И еще. В ближайшие годы в экономику Латвии планируется влить 3,7 миллиарда евро: 1,5 млрд — в виде кредитов и частных инвестиций, 1 млрд — через привлеченные Агентством инвестиции, и еще 1,2 млрд — через различные еврофонды.