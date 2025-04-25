Таких не берут в депутаты: уже десятки кандидатов сняты с выборов в самоуправления Латвии

Из списков кандидатов на муниципальных выборах на данный момент уже вычеркнуты 44 человек, и чаще всего это происходит из-за предоставления ложной информации в поданных заявлениях.

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) не исключили, что из списков могут быть исключены и другие лица.

На данный момент четыре кандидата были исключены из списков в Саулкрастском крае, по три кандидата — в Даугавпилсе, Огресском крае, Риге и Салдусском крае.

Например, избирательная комиссия в Добеле исключила кандидата, поскольку было установлено, что он не соответствует требованиям закона для подачи кандидатуры: в качестве основания он указал место работы в самоуправлении, но избирательная комиссия не нашла этому подтверждения.

В Лиепае кандидат был исключен из-за некорректно указанной профессии.

ЦИК пояснила агентству LETA, что наиболее распространённой причиной исключения кандидатов является предоставление ложной информации о себе. Второй основной причиной являются сведения, полученные от компетентных органов, о судимости кандидата, которая препятствует его участию в муниципальных выборах.

Закон гласит, что на муниципальных выборах не могут баллотироваться и не могут быть избраны лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы; лица, находящиеся под опекой по решению суда, а также лица, осуждённые за тяжкие или особо тяжкие преступления, за исключением тех, кто был реабилитирован или чья судимость была погашена или снята.

Кроме того, не могут участвовать в выборах лица, которым было запрещено баллотироваться в Сейм, Европейский парламент или в органы местного самоуправления — за исключением тех, кто был реабилитирован или чья судимость была погашена или снята.