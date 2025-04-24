Залпы орудий, пролет вертолётов, марш пехотинцев: как 4 мая пройдет парад Латвийской армии

В честь 35-й годовщины восстановления независимости Латвийской Республики 4 мая в Талси пройдёт военный парад, сообщают Национальные вооруженные силы (НВС).

Мероприятие начнётся с богослужения в евангелическо-лютеранской церкви Талси, а в 11:00 начнется военный парад, в котором примут участие подразделения и техника вооружённых сил Латвии и иностранных государств.

Командовать парадом будет командир 4-й Курземской бригады Земессардзе, полковник Эдмундс Свенчс.

Впервые в параде примет участие не только техника Службы неотложной медицинской помощи, но и подразделение сотрудников этой службы.

Также в начале парада прозвучат 21 залп — традиция, символизирующая начало праздника. Истоки этой традиции берут начало в морских обычаях, когда корабли, входя в порт, трижды стреляли из семи пушек, сигнализируя о мирных намерениях, поясняют НВС.

После прохождения марширующих подразделений в небе пролетит самолёт «Aн-2» Воздушных сил Латвии, оставляя за собой красно-бело-красную дымовую полосу.

Затем последует принадлежащие Латвии вертолёты – «UH-60 Black Hawk», «A-119» и «A-109».

В пролёте примут участие также американские вертолёты «Black Hawk» и «CH-47 Chinook», канадский «CH-146», а также польские истребители F-16.

Парад в этом году дополнит участие двух американских ударных вертолётов «Apache», способных действовать в любых погодных условиях, днём и ночью.