"Трамп приедет в нашу часть света. Конечно, он посетит Финляндию и Латвию", – заявил президент Эстонии Алар Карис, которого на похоронах папы римского посадили рядом с Дональдом Трампом и его супругой.

Президент Эстонии присутствовал на похоронах папы Франциска в Ватикане в субботу, 26 апреля, и наблюдал за траурной церемонией рядом с президентом США Дональдом Трампом и первой леди Меланией Трамп.

Отметим, что на похоронах был и президент Латвии Эдгар Ринкевич, но его с Трампом не посадили. Зато взятый в поездку президентский фотокорреспондент Давис Доршс сделал на похоронах десятки снимков своего шефа. Фотографии можно оценить ЗДЕСЬ

Впрочем, вернемся к эстонскому президенту. После церемонии Карис пообщался с Трампом.

"Я поинтересовался, как идет процесс мирного урегулирования и попросил его сделать все для того, чтобы процесс продолжался, чтобы США не вышли (из роли посредника). Он пообещал это сделать и сказал, что мы довольно близки к решению, поскольку он только что встретился с Зеленским. Конечно, я не стал слишком подробно расспрашивать его о том, что дала эта встреча", – сказал президент Эстонии порталу ERR.

"Мы также говорили о том, что он мог бы посетить Эстонию, а он пригласил меня в Вашингтон", – отметил Алар Карис.

"Мы, конечно, не стали там согласовывать даты, но эти приглашения были официальными, так что мы постараемся выяснить, когда президент Трамп приедет в нашу часть света. Конечно, он посетит Финляндию и Латвию, может быть, и другие соседние страны, но на данном этапе говорить об этом рано", – сказал президент.

Трамп был не единственным собеседником Кариса. Он также побеседовал с королем Испании, с президентом Португалии и с президентом Армении.

С кем встречался президент Ринкевич - не сообщается.