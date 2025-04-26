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Президент США Дональд Трамп посетит Латвию – Алар Карис 6 3463

Наша Латвия
Дата публикации: 26.04.2025
BB.LV
Президенты США и Эстонии держатся за руки. Фото Канцелярии президента Эстонии.

Президенты США и Эстонии держатся за руки. Фото Канцелярии президента Эстонии.

"Трамп приедет в нашу часть света. Конечно, он посетит Финляндию и Латвию", – заявил президент Эстонии Алар Карис, которого на похоронах папы римского посадили рядом с Дональдом Трампом и его супругой.

Президент Эстонии присутствовал на похоронах папы Франциска в Ватикане в субботу, 26 апреля, и наблюдал за траурной церемонией рядом с президентом США Дональдом Трампом и первой леди Меланией Трамп.

Отметим, что на похоронах был и президент Латвии Эдгар Ринкевич, но его с Трампом не посадили. Зато взятый в поездку президентский фотокорреспондент Давис Доршс сделал на похоронах десятки снимков своего шефа. Фотографии можно оценить ЗДЕСЬ

Впрочем, вернемся к эстонскому президенту. После церемонии Карис пообщался с Трампом.

"Я поинтересовался, как идет процесс мирного урегулирования и попросил его сделать все для того, чтобы процесс продолжался, чтобы США не вышли (из роли посредника). Он пообещал это сделать и сказал, что мы довольно близки к решению, поскольку он только что встретился с Зеленским. Конечно, я не стал слишком подробно расспрашивать его о том, что дала эта встреча", – сказал президент Эстонии порталу ERR.

"Мы также говорили о том, что он мог бы посетить Эстонию, а он пригласил меня в Вашингтон", – отметил Алар Карис.

"Мы, конечно, не стали там согласовывать даты, но эти приглашения были официальными, так что мы постараемся выяснить, когда президент Трамп приедет в нашу часть света. Конечно, он посетит Финляндию и Латвию, может быть, и другие соседние страны, но на данном этапе говорить об этом рано", – сказал президент.

Трамп был не единственным собеседником Кариса. Он также побеседовал с королем Испании, с президентом Португалии и с президентом Армении.

С кем встречался президент Ринкевич - не сообщается.

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#дональд трамп #папа римский
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(6)
  • AS
    Antons Sobakins
    27-го апреля

    Когда он приедит приглашу его на кофе, потрищим о том о сём, расскажу ему про балтийских кривичей, покажу квартиру и сыграем с ним картишки.

    18
    6
  • Мп
    Мимо проходил
    27-го апреля

    Невольно на ум пришла цитата из Стругацких: "Я бы мог скупить весь Арканар, но меня не интересуют помойки!". Странно, с чего бы такие ассоциации?

    30
    4
  • EB
    Emigrants Berzins
    26-го апреля

    Ура!!! БАРИН!!! Барин едет!!!

    57
    10
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    26-го апреля

    Во будет хохма, если Дональд приедет в Москву на парад 9 мая!

    69
    6
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    26-го апреля

    Боюсь, вероятно, обломать радость националпатриотов. Но скорее всего он заскочет сюда мимоходом при поездке в рф. Чего ради ему ещё перется лично отдельно сюда? Даже ради финнов. Этот чувак слишком прагматичный чтоб приезжать ради помахивания лишь ручкой и улыбок.

    61
    5
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    26-го апреля

    Очередной позор одного из президентов Балтийских Вымиратов. Ну нельзя же ТАК умолять о визите, надо было просто "повлиять хвостиком и полизать туфли Хозяину" и этого было бы вполне предостаточно.

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