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В Риме похоронили папу Франциска. Латвию на похоронах представлял президент Ринкевич 2 1432

Наша Латвия
Дата публикации: 26.04.2025
BB.LV

Э.Ринкевич у гроба папы римского.

ФОТО: president.lv

Сотни тысяч людей и десятки президентов, возглавлявших делегаций разных стран мира, собрались, чтобы почтить память покойного лидера католической церкви, которого похоронили в итальянской столице в субботу.

Похороны папы римского Франциска завершились около 17:00 по латвийском времени.

Заупокойная месса прошла под открытым небом. На ней присутствовали представители более 130 делегаций из разных стран, в том числе президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Латвию представлял Эдгар Ринкевич. Россию – министр культуры.

На площади собрались 200 тысяч верующих, многие из которых приехали со всего мира.

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Фото president.lv

Покойный понтифик был погребен в базилике Санта-Мария-Маджоре, одной из четырех папских базилик в Риме.

Во время заупокойной мессы 26 апреля на площади Святого Петра представители государств были размещены согласно дипломатическому протоколу: в первом ряду президент Аргентины, родины Папы Франциска, президент Италии, затем члены королевских домов и главы государств в порядке французского алфавита.

После богослужения в Ватикане траурный кортеж направился в базилику Санта-Мария-Маджоре по центральной улице Корсо Витторио Эммануэле.

Франциск — первый понтифик за более чем столетие, похороненный за пределами Ватикана. В своем завещании покойный понтифик попросил, чтобы на его могиле было написано только слово: Franciscus.

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president.lv

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#папа римский
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(2)
  • lg
    lo gos
    27-го апреля

    сборище старых педофилов

    8
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    26-го апреля

    Последняя пикча прям мемный клип напомнила про танцующих негров с гробом (на ютубчике найдите "Coffin Dance (Official Music Video HD)" кому интересно). Хорошо кушол папа. Гробень будь здоров и столько рыл несут. Тяжки, тяжки бренные дела твои...

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