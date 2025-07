Your browser does not support the video tag.

Э.Ринкевич у гроба папы римского.

Сотни тысяч людей и десятки президентов, возглавлявших делегаций разных стран мира, собрались, чтобы почтить память покойного лидера католической церкви, которого похоронили в итальянской столице в субботу. Похороны папы римского Франциска завершились около 17:00 по латвийском времени. Заупокойная месса прошла под открытым небом. На ней присутствовали представители более 130 делегаций из разных стран, в том числе президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Латвию представлял Эдгар Ринкевич. Россию – министр культуры. На площади собрались 200 тысяч верующих, многие из которых приехали со всего мира. Фото president.lv Покойный понтифик был погребен в базилике Санта-Мария-Маджоре, одной из четырех папских базилик в Риме. Во время заупокойной мессы 26 апреля на площади Святого Петра представители государств были размещены согласно дипломатическому протоколу: в первом ряду президент Аргентины, родины Папы Франциска, президент Италии, затем члены королевских домов и главы государств в порядке французского алфавита. После богослужения в Ватикане траурный кортеж направился в базилику Санта-Мария-Маджоре по центральной улице Корсо Витторио Эммануэле. Франциск — первый понтифик за более чем столетие, похороненный за пределами Ватикана. В своем завещании покойный понтифик попросил, чтобы на его могиле было написано только слово: Franciscus. president.lv Читайте нас также: Google News

