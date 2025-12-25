Федеральное ведомство по уголовным делам с начала текущего года зафиксировало более 1000 перелетов подозрительных дронов в Германии. Об этом рассказал глава BKA Хольгер Мюнх в интервью таблоиду Bild.

По его словам, чаще всего речь идет о БПЛА, пролетающих над военными объектами , аэропортами или объектами критически важной инфраструктуры - такими, как оборонные предприятия или порты.

Некоторые сообщения о подозрительных дронах оказываются ошибочными. Кроме того, не каждый дрон связан с Россией, констатировал Мюнх. В текущем году BKA зафиксировало приближающееся к сотне число пилотов БПЛА, однако некоторым из них удалось скрыться. В отдельных случаях полиция ФРГ была уверена, что беспилотниками управляли не любители, а профессионалы.

Чего пытаются добиться те, кто стоит за такими перелетами дронов? По мнению Мюнха, они хотят посеять чувство неуверенности среди населения. "Когда очевидно, что операция проводится при государственном участии, после нее поступает невероятное количество сообщений, что приводит к росту чувства неуверенности у населения", - объясняет он.

Другой задачей запускающих дронов может быть сбор информации, говорит глава ведомства. "Для этого можно использовать и спутники, но и они могут не все. Ведь часто в Германии дроны пролетают над военными объектами , где проходят обучение украинские военные. У них, возможно, есть при себе смартфоны. Дрон фиксирует, какие смартфоны находятся в данном месте, и потом, вероятно, может выявить их на украинском фронте", - рассказывает Мюнх.