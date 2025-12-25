Последняя попытка продвинуться в мирном урегулировании была предпринята буквально накануне рождественских выходных - Вашингтоном и Киевом был согласован план из 20 пунктов. Но его еще должна одобрить Москва, у которой уже возникли возражения по целому ряду пунктов... Так или иначе, но в этом году остановить страшную войну в Европе не удалось.

Если же мы обратимся к ситуации в Латвии, то одной из неудач года можно считать провал плана правительства по снижению цен на продовольствие. Несмотря на все меморандумы, цены на продукты продолжали расти, причем по росту цен именно на продукты Латвия была одни из лидеров в ЕС. Лишь к концу года рост цен на продукты замедлился... Но о снижении цен говорить пока точно не приходится.

Провалились попытки правительства вывести акции airBaltic на биржу и стабилизировать финансовую ситуацию в авиакомпании. Теперь правительство ждет от национальной авиакомпании некий альтернативный план развития airBaltic.

Неудачей закончилась попытка осуществить "переворот" в Рижской думе. После выборов в июне этого года к власти в столице пришла почти та же коалиции, что и после предыдущих выборов!