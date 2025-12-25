Baltijas balss logotype
Хотели как лучше: пять политических неудач года в Латвии и в мире

Политика
Дата публикации: 25.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Хотели как лучше: пять политических неудач года в Латвии и в мире

Что "пошло не так" в международной и латвийской политике?

  1. Главная неудача года на международной арене - провал усилий добиться мира или хотя бы перемирия на Украине. Кажется, что уже сами переговорщики - в первую очередь, представители США и Украины, - забыли, сколько раз и где они собирались в уходящем году, чтобы обсудить тот или иной вариант мирного плана.

Последняя попытка продвинуться в мирном урегулировании была предпринята буквально накануне рождественских выходных - Вашингтоном и Киевом был согласован план из 20 пунктов. Но его еще должна одобрить Москва, у которой уже возникли возражения по целому ряду пунктов... Так или иначе, но в этом году остановить страшную войну в Европе не удалось.

  1. Если же мы обратимся к ситуации в Латвии, то одной из неудач года можно считать провал плана правительства по снижению цен на продовольствие. Несмотря на все меморандумы, цены на продукты продолжали расти, причем по росту цен именно на продукты Латвия была одни из лидеров в ЕС. Лишь к концу года рост цен на продукты замедлился... Но о снижении цен говорить пока точно не приходится.

  2. Провалились попытки правительства вывести акции airBaltic на биржу и стабилизировать финансовую ситуацию в авиакомпании. Теперь правительство ждет от национальной авиакомпании некий альтернативный план развития airBaltic.

  3. Неудачей закончилась попытка осуществить "переворот" в Рижской думе. После выборов в июне этого года к власти в столице пришла почти та же коалиции, что и после предыдущих выборов!

  4. Провалом закончилась и попытка "политического переворота" уже в масштабах всей страны. Движение "Без партий" просуществовало всего 2 месяца. Лидер движения разочаровался в латвийском народе, который не оценил или недостаточно оценил идею-фикс - отказ от партий и проведение выборов исключительно по одномандатным округам.

Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Оставить комментарий

(1)
  • свп
    сила в правде
    25-го декабря

    Просто оставлю это здесь. Население тайланда - 66 Миллионов человек. Грубо - чуть меньше половины россии. В 36 раз больше населения этой гордой латвийской республики. И я что-то не слышу от них ничего, кроме защиты их собственных интересов. Вы украину знать не знали. А учитывая процент русскоязычных на украине, который около 99% - то вообще какой-то сюр. Вы вроде за другое государство, которое хотело взорвать РФ изнутри. Но против русскоязычных. Вы против украинцев значит? Или за? определитесь уже) НО вы никак не понимаете , что вы будете делать, когда оно взорвется. Вас же сметет нафиг. Насколько это все глупо, недальновидно, не демократично, - просто диву даешься. насколко нужно быть продажным, чтоб продать свою родину, свои леса, поля, иноземцам, под лозунгом независимости. От чего? От кого?

    47
    3

