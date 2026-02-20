Baltijas balss logotype
Россия тянет время на мирных переговорах - Браже 7 1809

Политика
Дата публикации: 20.02.2026
LETA
Изображение к статье: Россия тянет время на мирных переговорах - Браже
ФОТО: LETA

Россия тянет время на мирных переговорах, заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Она отметила, что Россия ни в коем случае не изменила своих стратегических целей. "Поэтому формат переговоров с российской стороны - это затягивание времени. Это не добросовестные переговоры".

В то же время технические переговоры с участием руководителей разведки связаны с мониторингом и подобными вопросами, если перемирие все же будет достигнуто, добавила министр.

"Но главного - политической воли к прекращению войны - не видно", - подчеркнула она.

Браже сказала, что 20-й пакет санкций ЕС против России изначально был очень сильным, но видно, что несколько стран пытаются его ослабить. Работа по достижению соглашения продолжается.

В целом, по оценке министра, в странах Европы и НАТО есть как политическая, так и практическая поддержка Украины, но важно добиться этой поддержки на глобальном уровне, отражая то, что на самом деле происходит в Украине. Например, российская дезинформация очень сильна в африканских странах, отметила министр.

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что результаты мирных переговоров в Женеве во вторник были недостаточными, но призвал продолжить переговоры в феврале.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(7)
  • ЙВ
    Йожык Втумане
    20-го февраля

    Уровень министра? Дура. Полная.

    9
    0
  • ЯО
    Яшка Одесский
    20-го февраля

    Брага, не тяни с алкоголем...

    18
    1
  • MiU
    Made in USSR
    20-го февраля

    Я просто балдею от бражки! Она присутствовала на переговорах? - НЕТ! Более того, на переговорах не было ни одного представителя ЕС!!! Но "наша маша" всё про всех знает и делает свои мелкомысленные выводы. Ну вот точно - каждой бочке затычка.

    53
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    20-го февраля

    Россия тянет

    == Тянут резинку на трусах, когда они спадать начинают!

    37
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    20-го февраля

    Уже говорил как-то: выделите Браже средства из бюджета на покупку жевательной резинки и обяжите жевать каждый раз, когда нй захочется рот открыть. Это же стыдобище, на такой роток просто просится платок!

    61
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    20-го февраля

    Ни одного представителя ЕС на переговоры не допустили. И это совместное решение России, США и Украины.

    64
    3
  • Д
    Дед
    20-го февраля

    И чего ей торопится? Не мытьем, так катанием, она добьется своих целей - уничтожит фашизм на Украине. Украина вместе с НАТОй проигрывает и проиграет.

    59
    2
