Впервые попав на благословенный Канарский архипелаг, более четверти века назад, я, как заведенный, постоянно летал на юг – в компаниях, с семьей. Плайя де лас Америкос – гарантированный результат, что зимой, что летом. А тут решил оторваться от реальности, и махнул на Север.

Неожиданности начались еще в Риге. Недаром острова принадлежат Евросоюзу, а согласно географическому разделению, находятся в Африке. Напротив Фуэртевентуры – граница Марокко и Западной Сахары. 100 км по прямой!

Немецкий автопром везет в рай

Северное побережье Тенерифе зимой – это столь же бюджетно, как, например, Турция. Учитывая, что с последней поездки прошло уже 10 лет, я предвкушал беспроблемную неделю в городке Икод-де-лос-Винос. Но тут от национального туроператора пришел «сваригс пазиньоюмс» – трансфер мне туда, увы, не полагается. Добирайся, мол, сам.

Сказано – сделано. Путем взаимной переписки выбрал гишпанский хэтчбек, который должен был ожидать меня в аэропорту Тенерифе-Сур, т.е. Южный. Предстоял переезд через весь остров.

Родной airBaltic порадовал воздушной связью Starlink – я и не предполагал тогда, что в эти 6 часов перелета интернет будет в разы лучше, чем в последующую неделю. И то сказать – коль приехал, то нечего дома в сети сидеть, надо помогать экономике Испании!

Прилетев в наполненную пенсионерами, редко перемежаемыми молодыми семьями с детками, преимущественно из Северной и Западной Европы, воздушную гавань имени королевы Софии, я не без трудов выбрался на площадочку, где таких же соискателей арендных авто подбирал шаттл. Челночный автобус совершенно бесплатно доставил путешественников на обширный плац с разноцветными кондиционированными будочками, где под бесплатный кофе очаровательная сеньора Лола путем нескольких нехитрых маркетинговых трюков сделала меня недельным арендатором белоснежного изделия германской индустрии 2025 года, с 11 тысячами км на спидометре и по стоимости… превосходящей ту, что я уплатил за билеты и проживание на Тенерифе.

Бить, топить и даже ругать

Но, важно ведь и соотношение цена/качество. Как разъяснила мне Лола, сей зверь, из породы, которой еще в конце 1930-х годов гордился бесноватый фюрер Третьего Рейха, принадлежит к породе джипов паркетников, и потому может рвать по горным тропам только так. К тому же, страховка «все включено» означает, что я могу его, как хочу – царапать, бить, топить и даже ругать за нацистское прошлое. Безо всяких депозитов и последующих вычетов.

«Немку» вернул без царапин. Фото автора.

Сев за руль с любимым комплектом «бензин-механика», я тут же русифицировал меню, и мы покатили. Русский водитель, немецкая машина, и созданный в Израиле бесплатный навигатор, разговаривающий отчего-то на языке Райниса и Ланги.

Поначалу все шло даже очень просто. Выбравшись через несколько кругов (на Тенерифе перекрестки можно повстречать разве что в столице Санта-Крузе) на автостраду TF-1, я ощутил себя в водительском раю. Пожалуй, впервые мчался по столь качественной, безопасной, разумно выполненной дороге. На приборной панели регулярно загорались циферки рекомендуемого скоростного режима, но самому зажигать смысла не было. Хотелось просто наслаждаться солнцем, летящим слева океаном, и негромкими пассажами испанской музыки на аудиосистеме.

Уроки горного вождения

Но хорошенького – понемножку. Хайвей закончился, у круга с указателем «Сантьяго-дель-Тейде». Въехали в чертоги грозного вулкана, 3718 метров над уровнем моря. Оказавшись неожиданно примерно на километровой высоте, я начал получать добровольно-принудительный курс горного вождения.

Да, одно дело просмотреть серпантин TF-82 на картах Google, а совсем другое оказаться первым в череде из нескольких авто, когда справа пропасть, отделенная хилыми бревнышками – а слева из-за поворота выскакивают то автобусы, то местные идальго, буквально выполняющие показанные цифры 90. Сам же колупаешь на второй, радуясь относительно прямым участкам, где можешь безбоязненно «топить» 30.

В спину глядят ненавистные взоры скопившихся кабальеро. Как я их понимаю – но, извините, прибыл из страны Гайзинькалнса. Не имел возможности быть обученным.

Тейде-батюшка. Фото автора.

Сдается жилье. Недорого

Но вот цель моего трипа – прибежище малобюджетных дилетантов Северного Тенерифе. Фишка в том, что это никакой не отель, а гостевой дом, управляемый семьей, с тремя поколениями коей я довольно быстро познакомился. В нашей республике столь базовые навыки иностранных языков даже и на кассе супермаркета теперь не встретишь, а эти сыновья и дочери Сервантеса и Лорки всерьез были уверены, что все в мире знают гишпанский.

Так или иначе, на пальцах мы как-то изъяснялись, и вместо бессмысленных звонков в дверь рецепции я скоро начал просто ходить на их жилую половину, разъясняя, что – нужно, мол, новую болсу. Т.е. мешок для мусора. Можете понять, насколько ненавязчивым был сервис.

С другой стороны, имелся полный аналог квартиры скромного трудящегося королевства – прихожая, совмещенный санузел, спальня, и, что самое главное, грандиозная кухня, на которой имелось все необходимое, дабы приготовить и употребить, допустим, единицу крупного рогатого скота.

Мраморные полы и столешница соединялись с двумя газовыми плитами (видимо, для путешествующих семей разных поколений, с сеньорой и сеньоритой), микроволновкой, тостерницей, холодильником… По ТВ шли только испанские каналы, а интернет то включался, то пропадал.

Санта-Круз – главный город острова. Фото автора.

Икод, приход и расход

Во-первых, конечно же, я двинул на пляж. И тут осознал, что нахожусь даже не в самом Икод-де-лос-Винос, но в близлежащей деревне Эль-Ампаро. А вот кратчайшая дорога к океану оказалась перекрытой, отчего пришлось срочно грызть гранит второй очереди горного вождения – городского.

Так как высоты в Икоде колебались где-то в районе 400 м, то расстояние, отмеченное на карте в 1 км, подлежало спуску в такой себе довольно острый угол. Поначалу не мог заставить себя отпустить сцепление, затем все-таки ехал вниз на первой передаче, придерживая тормоз. Навстречу попадались беззаботно припаркованные по обе стороны машинки, неспешно пересекающие улочку старички и играющая детвора. Они и не подозревали, что сейчас, возможно, самый рискованный день в их жизни!

Некоторые «улицы», означенные таковыми израильскими разработчиками инфопродукта для проезжающих, на деле являли собой эдакие глухие желоба из крупных вулканических камней, петляющие, без ясной перспективы, и дважды мне было очень обидно оказаться в финале в буквальном смысле над обрывом. Слишком рано свернул. Недаром одна из самых главных франшиз голливудских ужасников называется Wrong Turn, Поворот Не Туда.

Но все зачеты и экзамены по экстремальному – для латвийца – вождению, позади. И открывается черный пляж с галькой и вулканическим песком, и белой рыбацкой церковкой, которая всегда открыта – в отличие от городского собора Сан Марко, где лишь исправно звонят. А выходы к воде – затянуты желтой лентой Policia.

Кто-то умер?

В действительности, местные власти опасаются волн-убийц, и таким образом ограждают беспечных курортников, коих в промышленных количествах ежегодно уносит стихия. Так что на Плайя Сан Марко, что был самым близким к моему жительству – купался лишь разик, когда красный запретный флаг сменили на желтый, предупреждающий. Да и то почувствовал мощь захватывающей отливной волны. По хорошему, конечно, нужно бы сверяться еще с одним мобильным приложением, в коем отображены все океанские стадии, на дню.

Но вот в Пуэрто-де-ла-Крузе, северном морском городе, у бастионов XVI столетия, тоже ведь не случайные люди парапланеризмом увлекались – прямо при мне, когда я туда добрался. А все равно унесло в океан человека. То-то смотрю, вертолет со спасательной командой все время тарахтел наверху. Тело было обнаружено только через три дня, услужливо сообщили всезнающие социальные сети, умеющие, как всегда, поднять настроение.

Съездить, тем не менее, в Пуэрто, было пользительно. Ибо это выдающейся, аутентичной, древности, моряцкий город – напоминающий про времена, когда Испания заслуженно владела половиной мира (второй – Португалия). А еще там, в зоне рыбацкого порта, располагалась уютненькая гавань безо всяких там предупреждающих флагов, где я и отдался невозбранному плаванию при райском соотношении 20-20, воздух-вода.

Последние атланты

А вот столица провинции Тенерифе – Санта-Круз, расположенный в северо-восточной оконечности острова, это уже совершенно современный город. Его символ – громадный Аудиторио, музыкальный театр, на вид как крутая волна с острым гребнем. Неподалеку высится пара небоскребов, современный же «облисполком» (тут – парламент всех Канар!), всяческие бетонные храмы потребления.

Всегда готовы к бою бастионы Пуэрто-де-ла-Круз. Фото автора.

Несколько раз бывал до того в Санта-Крузе, но в музее природы и археологии – впервые. Выяснилось вот что: архипелаг был заселен предками нынешних Homo Sapiens более 5 миллионов лет тому назад – а самый молодой остров Иерро выскочил из океанской глади всего лишь как 1 миллион. Можно представить, как были поражены тогдашние обитатели. Предки легендарных гуанчей!

Когда в XV веке конкистадоры по пути в Америку наткнулись на Канары, тут уже жительствовали светлокожие европеоиды, с голубыми глазами. Махореры, бимбаче, ауриты, собственно гуанчи и др. говорили на родственных, хотя и не тождественных языках, которые, вероятней всего, близки к берберским языкам (афразийская семья) соседней Африки. Первым, впрочем, на них обратил внимание арабский географ Аль-Идриси в 1150 году. А когда испанцы покорили сопротивление горных и гордых менсеев – князей, то гуанчи и повымерли. И лишь в Новое Время спохватились – да то ж атланты были, осколки населения потонувшего континента!

В любом случае, на долгую, добрую, память, товарищи гуанчи оставили нам огромную коллекцию своих, дорогих, покойничков. Мумии, со всем тщанием обернутые в козлиные шкуры, хранились в недоступных пещерах с сухим и холодным климатом. Последнее я сам уточнил на практике – термометр машины в окрестностях вулкана Тейде показывал +4.

Теперь останки гуанчей служат объектами пристального научного интереса. Их сканируют, подвергают анализам. Узнают, что кушали, чем болели. Надо сказать, медицина у них на стадии раннего феодализма была очень даже ничего – ну, пока европейцы своими болячками не подоспели.

Финка сеньора Дмитриоса

Это не острый нож – но, в переводе с испанского, имение. Рижанин, один из лучших журналистов «Советской Молодежи» 1980-х годов, Дмитрий Альбертович Беляев, на Тенерифе уже с начала XXI века. Занимался недвижимостью, морскими турами, приобрел диплом капитана яхты – а теперь и квалификацию мастера портвейна. Потому рядом с домом в пятитысячном городке с агрокультурным названием Лос-Силос – у постоянного жителя острова имеются два гектара, с разнообразно оформленными «домиками для лопат».

Художник-бродяга Отто Озолс расписал беленые стены дачных строений; появилась тут, со всего архипелага, антикварная мебель из массива канарской сосны, и образовался уникальный мир. Где сеньор Дмитриос, как его зовут соседи, растит виноград и гуайяву, лимоны и персики, и изготавливает из всего этого урожая напитки различной степени крепости – от сока до 90-процентного первача: «Виноград не удался, пришлось перегнать в спирт, он потом пойдет на производство портвейна».

Кто последний за плюшками?

Белковую часть меню обеспечивают несколько десятков хорошо воспитанных кур и петушков, а также залетные куропатки и захожие горные кролики, коих рачительный хозяин имеет законное право пульнуть. Что же еще для счастья надо?

С коллегой Дмитрием Беляевым, переквалифицировавшимся в виноделы. Фото автора.

Социально-экономический строй нынешней Испании наш бывший земляк воспринимает философски:

– Санчес, он не по бизнесу. (Педро Санчес – председатель правительства Испании. – «СЕГОДНЯ»). Раздает населению блага, плюшки. Это всем нравится. Ну, допустим, просто так тебе 620 евро, потому что ты живешь на Тенерифе. Или вот авиабилеты по всей Испании – за полцены. Что же до нашей финки, то сюда приезжает агроном, делает анализы почвы, винограда, советует, что сажать, как растить. Все за счет правительства.

Да, с таким рыночным социализмом понятно, отчего тихий дедушка в супермаркете Mercadona набирает целую тележку еды за полторы сотни евро. Ну и неудивительно, ведь НДС тут – 7% на все. И бензин по 1 евро за литр. Таки можно жить!